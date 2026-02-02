Liberaron a Gustavo Rivara, uno de los argentinos detenidos en Venezuela

La Cancillería confirmó la excarcelación del ciudadano argentino, que había sido arrestado hace más de un año y se presentó en la embajada en Colombia.

La Cancillería argentina anunció este lunes la liberación de Gustavo Gabriel Rivara , uno de los ciudadanos argentinos que permanecía detenido en Venezuela desde hacía poco más de un año.

A través de un comunicado difundido en la red social X, el Gobierno sostuvo que Rivara se encontraba privado de su libertad “de manera arbitraria” y confirmó que, tras su excarcelación, el hombre se presentó en la embajada argentina en Colombia.

"La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado. Las autoridades argentinas han mantenido contacto permanente con Rivara y su entorno desde su liberación. En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente", señaló el canciller Pablo Quirno en su cuenta de X.

Y agregó: “ cancillería sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos, y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo. El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad”, concluyó la nota.

Argentino detenido en Venezuela

Rivara habría estado en El Helicoide sin cargos formales ni proceso judicial público y su caso fue considerado de detención arbitraria. El Gobierno recién pudo confirmar su identidad hace algunos días.

En las últimas horas, el nombre de Rivara fue motivo de comentarios y especulaciones, ya que el sitio venezolano Reportes Ya dio cuenta de su detención y su estado de salud. “Se encuentra detenido, no tiene documentos ni familia reclamante. Presenta deterioro psicosocial por detención e incomunicación”, reposteó el sitio especializado que realiza la cobertura de las detenciones ilegales ejecutadas por el régimen que lideró Maduro.

Patricia Bullrich celebró la liberación

La senadora Patricia Bullrich celebró la noticia en sus redes sociales y apuntó: “¡Gustavo vuelve a casa! Una noticia que nos alegra, luego de su detención arbitraria e ilegal por la dictadura venezolana. Aún falta y tienen que ser todos. En ese sentido estamos trabajando".

Crece la expectativa por la liberación de los demás argentinos detenidos

En tanto, crece la expectativa por la liberación de los otros argentinos detenidos en Venezuela, tras el anuncio de una amnistía general que será tratada en la Asamblea Nacional, según anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En Venezuela hay al menos otros tres argentinos detenidos: el gendarme Nahuel Gallo, el abogado Germán Giuliani y Roberto Baldo, quien posee doble nacionalidad argentino-venezolana y reside con su familia en Caracas.

De los tres, el caso más conocido es el de Gallo, detenido el 8 de diciembre de 2024 para reunirse con su pareja venezolana, María Gómez, y el pequeño hijo de ambos que por entonces estaban en Caracas.

Germán Giuliani, Gustavo Gabriel Rivara y Roberto Baldo. Germán Giuliani, Gustavo Gabriel Rivara y Roberto Baldo.

Gallo permanece detenido en la prisión conocida como Rodeo I, en las afueras de la capital venezolana, según el testimonio de antiguos compañeros de celda liberados.

Giuliani fue detenido en mayo de 2025. Desde una cuenta anónima de IG, su familia recibió en las últimas semanas un video suyo en el que afirmó que temía por su vida.

El caso de Baldo se mantuvo en secreto hasta hace unas pocas semanas. Se sabe que es dueño de pizzería en el urbanización Palos Grandes, una de las más acomodadas de Caracas.