Caso Maradona: la Justicia prohibió el uso de la marca a Morla y las hermanas del exfutbolista

Una medida cautelar impide a las hermanas del ex futbolista y el abogado hacer uso y utilización del nombre. Cuál es el alcance del fallo.

Este lunes se conoció que la Justicia ordenó la prohibición de innovar y contratar todo tipo de negocio que se vincule a la marca Diego Armando Maradona . La medida cautelar alcanza a las hermanas del 10, Rita y Claudia, como también al abogado Matías Morla.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 43 hizo lugar a un pedido de los abogados de Jana Maradona . La decisión revocó parcialmente un fallo de primera instancia y consideró acreditados los requisitos necesarios para ordenar la prohibición de innovar y contratar en el marco de la causa por presunta defraudación mediante administración fraudulenta .

A raíz de esta decisión judicial, se ordenó hacer saber al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) la prohibición de innovar y contratar , conforme a los artículos 230 y 231 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La cautelar alcanza a todas las marcas relacionadas con el nombre, los seudónimos y la representación de la imagen de Diego, en todas sus variantes, que se encuentren registradas ante el INPI a nombre de Sattvica S.A., tanto en la Argentina como en el exterior.

El escrito establece que los implicados "deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de acto, contrato, negociación, acuerdo, promoción, publicación, trámite registral y cobro de dinero, en relación a las aludidas marcas en cualquier país del mundo". De esta forma, se congela el uso comercial de la marca Maradona mientras avanza la investigación.

Procesamientos vinculados al caso de la marca Maradona

En la causa, Matías Morla, Víctor Stinfale Pomargo y Ricardo Garmendia se encuentran procesados en calidad de coautores por los delitos de defraudación y administración fraudulenta. Por su parte, Rita y Claudia Maradona están imputadas como partícipes necesarias del mismo ilícito.

MARCA MARADONA #LAM pic.twitter.com/An49B3bivb — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 2, 2026

Resulta que Morla ejerció la presidencia de Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022. Con anterioridad, en febrero de 2021, la Justicia lo había intimado a transferir el manejo de los derechos de imagen de Diego Armando Maradona a sus herederos.

Stinfale se desempeñó como director suplente y renunció poco tiempo después de la salida del abogado, en un contexto en el que las empresas fueron cedidas a las hermanas del exfutbolista.

En el mismo fallo, la Cámara resolvió revocar parcialmente lo decidido anteriormente para hacer lugar a la prohibición de innovar y contratar solicitada por las querellas, y confirmar parcialmente la resolución en cuanto se había rechazado la prohibición de salida del país y la retención de pasaportes respecto de Matías Edgardo Morla, Rita Mabel y Claudia Nora Maradona.

Por último lugar, se ordenó notificar lo resulto a otros juzgados intervinientes y a las partes mediante cédula electrónica, dejando constancia que la medida se dicta en el marco de la normativa nacional y de los convenios internacionales en materia de propiedad intelectual.

Embargo millonario para Matías Morla y dos hermanas de Diego Maradona

A fines de diciembre, la Justicia definió imponer un millonario embargo para Matías Morla y las hermanas de Diego Armando Maradona.

La decisión surgió tras una investigación que fue iniciada a partir de una denuncia de Dalma y Gianinna, las hijas del exfutbolista, quienes presentaron documentación sobre presuntos movimientos de dinero en cuentas de paraísos fiscales.