Embargo millonario para Matías Morla y dos hermanas de Diego Maradona

La Justicia definió en las últimas horas, imponer un millonario embargo para Matías Morla y las hermanas de Diego Armando Maradona .

La decisión surgió tras una investigación que fue iniciada a partir de una denuncia de Dalma y Gianinna , las hijas del exfutbolista, quienes presentaron documentación sobre presuntos movimientos de dinero en cuentas de paraísos fiscales.

Fue así que se confirmó el procesamiento y embargo de Matías Morla , exabogado y apoderado de Diego Armando Maradona , en la causa que investiga la presunta apropiación y explotación indebida de los derechos de las marcas vinculadas al ex deportista que murió el 25 de noviembre de 2020.

La denuncia también alcanza a las hermanas del ídolo argentino, Claudia y Rita, que deberán hacer frente a un embargo millonario valuado en dos mil millones de pesos, equivalentes a poco más de 1,3 millones de dólares.

Morla - Maradona

La causa comenzó en 2021, cuando dos de las hijas de Maradona, Dalma y Giannina, acusaron a Morla y al resto de los imputados de apropiarse de la marca con el nombre de su padre, que incluye millonarios contratos en distintos países.

"Todo llega", escribió en su cuenta de Instagram Gianinna Maradona, tras la difusión del fallo. La decisión judicial que fue confirmada disponía que los bienes, tangibles o no, pasaran "inmediatamente a propiedad de sus herederos". Rechazando así los recursos presentados por los imputados y se ratificó así lo dispuesto en el mes de septiembre.

Hermanas procesadas de Diego Armando Maradona

Respecto a la cantidad de dinero que deberán entregar, esta cifra se calculó las utilidades obtenidas por la explotación de las marcas de Diego Maradona, la cotización de las divisas, la variación por el paso del tiempo y una eventual indemnización. También se incluyeron las costas del proceso, como los honorarios de abogados de las defensas y de las querellas.

Las tensiones dentro de la familia Maradona

La causa revive la disputa que desde hace años mantienen los herederos legítimos de Maradona con el entorno que lo acompañó en sus últimos tiempos. Las denuncias de sus hijas resultaron determinantes para que la Justicia reabriera el expediente y avanzara con nuevos procesamientos.

Dalma Gianina Maradona-Portada

El valor económico de las marcas asociadas a Maradona es millonario, pero además tienen un enorme peso simbólico a nivel mundial. Para la familia, el objetivo es garantizar la transparencia en la administración de ese patrimonio y evitar que se diluya en maniobras presuntamente fraudulentas.

Cuándo comienza el juicio por la muerte de Diego Maradona

A principios de noviembre, se confirmó la fecha del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona, según resolvieron los jueces del Tribunal n°7 de San Isidro. El primer debate había sido declarado nulo tras el escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach, quien protagonizó el documental "Justicia Divina".

De esta forma, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes llevarán adelante el nuevo juicio, decretaron que el próximo 17 de marzo de 2026 comenzará el segundo proceso judicial.