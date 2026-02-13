Guillermo Coppola reveló cuál era la mayor preocupación de Diego Armando Maradona
El ex representante del Diez lo recordó durante una entrevista con Infobae.
Guillermo Coppola brindó una entrevista para Infobae donde habló a corazón abierto de varios aspectos de su vida íntima. El histórico representante repasó cómo el afecto marcó cada etapa de su vida, desde el apodo que le dio Diego Armando Maradona hasta los vínculos familiares y las nuevas amistades forjadas con el paso del tiempo. “Para mí, todos los días es el día del amor”, sentenció.
A lo largo del diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, Coppola se animó a repasar desde su lado más personal hasta sus días de máxima exposición. “Después de Cuba, de nuestra estadía en Cuba con Diego, pasé a ser Guillote”, recordó.
Coppola compartió su visión sobre el amor y la celebración de los vínculos: “Yo celebro la vida. Para mí todos los días es el día del amor. Sin amor, uno no puede vivir”. Se definió como alguien de gestos y cercanía: “Me gusta regalar, es una manera de homenajear, pero no solo a tu pareja, también a los amigos. Yo soy de los amigos”. Y explicó su filosofía: “Nunca tuve un combate ni un reproche. Cambian los tiempos, pero yo sigo igual”.
Con humor, relató su preferencia por la actitud antes que la apariencia: “No era Can Yaman. Tiro y tiro, y algo pegás. La actitud por sobre todas las cosas. La confianza”. Consultado sobre su fragancia, señaló: “Guillote Coppola. Es parte de mis herramientas, algo que heredé de mi viejo. Me encanta cuando me dicen: ‘Qué bien que estás, qué perfume’”.
Su recuerdo de Maradona
El vínculo con las madres de sus hijas y la ausencia de conflictos fueron tema de consulta. Guillermo Coppola fue directo: “Tengo cuatro hijas con cuatro mamás. No tengo ni disputa con ninguna. Las madres son todas respetadas, nunca hubo un reclamo. Jamás sería capaz de menospreciar a alguien que elegí”. Sobre su hija Bárbara y la relación con la familia presidencial, remarcó: “Barbarita, superbajo perfil. Le pedí que tratara de mantenerse en una posición clara”.
También habló del respeto y la expresión afectiva entre hombres: “Hay tipos que sienten que no pueden ser expresivos con sus amigos varones. Que no saben lo que se pierden. A mis amigos les digo: te amo. Lo recibo y me energiza”.
La figura de Diego Maradona atravesó toda la charla y Coppola no evitó hablar sobre el final de su amigo y el entorno que rodeó su muerte. “Una noticia y un juicio, un expediente sobre su muerte. Y el escándalo que hay… La jueza que se enloqueció, exjueza, que se enloqueció. Mirá lo que genera”, describió, aludiendo a la dimensión pública del caso y su impacto personal: “Fueron 19 años mano a mano, palmo a palmo, todos juntos”. Recordó los años compartidos en Cuba y la intimidad de una convivencia marcada por momentos de dolor: “En Cuba pasamos cuatro años juntos, prácticamente solos. Ahí noté cuánto sufría. Sufría su problema, no era diversión. Era sufrir, era encerrarse a seguir sufriendo”.
Consultado sobre la mayor inquietud de Diego, Coppola fue contundente: “Su peor preocupación era que la gente lo olvidara”. Y explicó el sentido de compartir recuerdos y anécdotas: “Lo que hago es homenajearlo, porque era lo que él más quería: que no se lo olvidara”.
Antes de despedirse, Coppola le puso palabras al paso del tiempo sin nostalgia: “Ahora me levanto a la hora que antes me acostaba y me acuesto a la hora que antes me preparaba para salir. Te cambia la vida”. Un guiño sobre la edad y la noche, que en su caso nunca terminan del todo.
