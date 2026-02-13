Guillermo Coppola reveló cuál era la mayor preocupación de Diego Armando Maradona

Guillermo Coppola brindó una entrevista para Infobae donde habló a corazón abierto de varios aspectos de su vida íntima. El histórico representante repasó cómo el afecto marcó cada etapa de su vida , desde el apodo que le dio Diego Armando Maradona hasta los vínculos familiares y las nuevas amistades forjadas con el paso del tiempo. “Para mí, todos los días es el día del amor”, sentenció.

A lo largo del diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, Coppola se animó a repasar desde su lado más personal hasta sus días de máxima exposición. “Después de Cuba, de nuestra estadía en Cuba con Diego, pasé a ser Guillote”, recordó.

Coppola compartió su visión sobre el amor y la celebración de los vínculos: “Yo celebro la vida. Para mí todos los días es el día del amor. Sin amor, uno no puede vivir”. Se definió como alguien de gestos y cercanía: “Me gusta regalar, es una manera de homenajear, pero no solo a tu pareja, también a los amigos. Yo soy de los amigos”. Y explicó su filosofía: “Nunca tuve un combate ni un reproche. Cambian los tiempos, pero yo sigo igual”.

Con humor, relató su preferencia por la actitud antes que la apariencia: “No era Can Yaman. Tiro y tiro, y algo pegás. La actitud por sobre todas las cosas. La confianza”. Consultado sobre su fragancia, señaló: “Guillote Coppola. Es parte de mis herramientas, algo que heredé de mi viejo. Me encanta cuando me dicen: ‘Qué bien que estás, qué perfume’”.

Su recuerdo de Maradona

El vínculo con las madres de sus hijas y la ausencia de conflictos fueron tema de consulta. Guillermo Coppola fue directo: “Tengo cuatro hijas con cuatro mamás. No tengo ni disputa con ninguna. Las madres son todas respetadas, nunca hubo un reclamo. Jamás sería capaz de menospreciar a alguien que elegí”. Sobre su hija Bárbara y la relación con la familia presidencial, remarcó: “Barbarita, superbajo perfil. Le pedí que tratara de mantenerse en una posición clara”.

También habló del respeto y la expresión afectiva entre hombres: “Hay tipos que sienten que no pueden ser expresivos con sus amigos varones. Que no saben lo que se pierden. A mis amigos les digo: te amo. Lo recibo y me energiza”.

La figura de Diego Maradona atravesó toda la charla y Coppola no evitó hablar sobre el final de su amigo y el entorno que rodeó su muerte. “Una noticia y un juicio, un expediente sobre su muerte. Y el escándalo que hay… La jueza que se enloqueció, exjueza, que se enloqueció. Mirá lo que genera”, describió, aludiendo a la dimensión pública del caso y su impacto personal: “Fueron 19 años mano a mano, palmo a palmo, todos juntos”. Recordó los años compartidos en Cuba y la intimidad de una convivencia marcada por momentos de dolor: “En Cuba pasamos cuatro años juntos, prácticamente solos. Ahí noté cuánto sufría. Sufría su problema, no era diversión. Era sufrir, era encerrarse a seguir sufriendo”.

Consultado sobre la mayor inquietud de Diego, Coppola fue contundente: “Su peor preocupación era que la gente lo olvidara”. Y explicó el sentido de compartir recuerdos y anécdotas: “Lo que hago es homenajearlo, porque era lo que él más quería: que no se lo olvidara”.

Antes de despedirse, Coppola le puso palabras al paso del tiempo sin nostalgia: “Ahora me levanto a la hora que antes me acostaba y me acuesto a la hora que antes me preparaba para salir. Te cambia la vida”. Un guiño sobre la edad y la noche, que en su caso nunca terminan del todo.