Ángel de Brito contó quién fue la periodista que le envió fotos hot a Mauro Icardi

Ángel de Brito revolucionó las redes sociales al revelar la identidad de la periodista que supuestamente le envió fotos subidas de tono a Mauro Icardi . El misterio comenzó cuando la China Suárez confesó que una panelista reconocida intentó seducir al futbolista mediante mensajes privados. Según el conductor, la mujer señalada por todos los rumores sería Naza Di Serio , quien rápidamente salió a desmentirlo.

En sus redes, el periodista escribió: “Están todos diciendo sin nombrarla que es ella es la que le mandó fotos hoy a Mauro Icardi”. Esta declaración puso fin a las especulaciones de otros colegas, como Yanina Latorre , quien había aportado pistas mencionando que la implicada era rubia. Por su parte, la comunicadora respondió con ironía en su cuenta de X asegurando que "no sería tan tonta" de involucrarse en semejante conflicto.

La ex "Casi Ángeles" profundizó sobre este tema en una charla con Moria Casán, en la que explicó que muchas mujeres famosas y casadas buscan acercarse al delantero del Galatasaray. La actriz destacó que estas situaciones fortalecen su relación porque el futbolista le cuenta todo lo que ocurre en sus redes. “Mauro no es ningún b... y sabe perfectamente que si pone un like por más que quisiera ponerlo no lo haría ”, relató ella con total seguridad.

La frase de Wanda Nara sobre una eventual infidelidad de Mauro Icardi

La pareja mantiene un acuerdo de cuidado mutuo y límites claros para evitar conflictos mediáticos, asegurando que la confianza es el pilar fundamental de su convivencia. La intérprete, que hoy es protagonista de la segunda temporada de la exitosa serie "En el barro", fue terminante al afirmar que no perdonaría una traición, ya que perder la fe en su palabra significaría el fin del vínculo. Al respecto, la actriz expresó con firmeza: “Confío en Mauro, lo escucho, sé que es un hombre que no miente”.

A pesar de que los nombres de Majo Martino y otras panelistas circularon inicialmente, la exposición directa del discípulo de Marcelo Tinelli centró la atención en la joven conductora de noticias. La protagonista de esta historia insiste en que su relación con Icardi es sólida y que ambos saben perfectamente lo que no deben hacer. Según la artista, si la confianza se rompe, la relación se volvería un suplicio porque ella misma reconoce que no tiene paciencia.