La complicada situación de Mauro Icardi luego de que se postergara su divorcio de Wanda Nara

Una maniobra legal de Wanda Nara complicó a Mauro Icardi , ya que lo que se suponía que sería un divorcio exprés en Italia, se postergó para el 25 de marzo. El conflicto es que la modelo reclamó “dos millones de euros” en concepto de “compensación económica”, según contó Marina Calabró con una copia del expediente en la mano.

La periodista precisó que “Mauro presentó todo lo que es su facturación de fútbol, y que Wanda también presentó todos sus ingresos”, aunque “hay un desequilibrio”. Por eso, lo que se discute es un pago único “o una suma mensual que tendría que pagarle Mauro a Wanda hasta que ella se case con otra persona o hasta que se muera”, de ahí la oposición de Icardi.

“No es que si no se ponen de acuerdo en ese número de compensación económica no se van a divorciar nunca. La jueza va a llegar un momento que va a decir, déjense de jorobar, fijo que le pague tanta plata o fijo una cuota de tanta plata por mes”.

image

Por otra parte, en su presentación, Mauro asegura que “Wanda es plurimillonaria” y “pide rediscutir la división de bienes”, aunque la jueza no le daría cabida porque ese asunto quedó cerrado hace tres años cuando ambos firmaron en pleno uso de sus facultades. Al final, Calabró aseguró que hasta mayo no saldría la sentencia de divorcio, por lo cual Wanda Nara seguiría interfiriendo en el casamiento de Mauro Icardi y China Suárez.

Mauro Icardi enfrentó rumores de infidelidad a la China Suárez: furioso descargo

¿Y ahora? Las dudas están abiertas y las explicaciones son reducidas en torno a un hecho confuso que pone en jaque la confianza de la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez, quiénes se muestran felices en las redes sociales fortaleciendo el vínculo cada día que pasa. Sin embargo, una megafiesta habría puesto todo bajo la lupa.

El jugador que se despidió del Galatasaray viajó a Turquía para asistir al cumpleaños de su amigo y compañero Lucas Torreira en un evento donde predominó el ambiente festivo en un marco donde también había mujeres. Por cuestiones laborales, la actriz se quedó en la Argentina por lo que Mauro fue solo al evento aprobando su presencia como una demostración de confianza mutuo.

image

Lo peor que podía pasar era la aparición de un video confuso donde un hombre, de apariencia física y vestido similar a Icardi, aparezca besando a una mujer de espalda a la cámara. Luego de la viralización del video, las hipótesis nacieron en las redes sociales y los usuarios empezaron a sacar cuentas para intentar develar la identidad de la persona a la cual no se le vio el rostro.

Cansado de las versiones, el futbolista usó sus redes sociales para hacer un fuerte descargo contra los medios de comunicación y escribió: "Están cayendo en picado y ya no saben qué inventar?? Las barbaridades que hay que leer para que 4 gatos locos se la den de Periodistas. Qué decadencia!!!". En esta misma línea, Icardi sumó con ironía: "Lo que más risa me da es que los 4 gatos locos se creen también opinólogos de fútbol y de contratos y los tengo 24hrs hablando de mí cuando no saben ni que la pelota es redonda. Dan vergüenza".

Fue entonces que Mauro hizo referencia a las imágenes difundidas en redes sociales, donde se lo ve interactuando y muy cercano a la mujer a la cual se lo vínculo sentimentalmente: "El video del cumpleaños en el que supuestamente estoy a los besos, se les olvidó que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones".

image

También negó que haya desarchivado fotos con Wanda Nara de Instagram. "Y para terminar, no desarchivo fotos, quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es increíble y, en la mujer que AMO y quiero estar toda mi vida. Siiii, ella, la que les tiene patas para arriba todos los días hablando y se comen los mocos porque no aciertan ni media noticia", aseveró. “Sigue brillando con su trabajo y opaca cada estupidez que dicen o repiten de cierta ‘fuente’, que ya todos sabemos quién es”, dijo sobre la actriz destacando su trabajo en los medios.