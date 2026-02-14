Precavido: el cantante Joaquín Levinton sorprendió en Cosquín Rock al entrar en ambulancia

Tras sufrir un infarto en pleno show en diciembre, este sábado ingresó al escenario directamente sobre una camilla a modo de humorada.

Luego del infarto que sufrió el pasado 12 de diciembre del año pasado sobre el escenario, el cantante de la banda Turf, Joaquín Levinton , sorprendió en la tarde de este sábado en el Cosquín Rock al ingresar al predio del aeródromo cordobés de Santa María de Punilla dentro de una ambulancia.

Con el ulular de una sirena, ingresó el cantante sobre una ambulancia, y luego un par de enfermeras lo llevaron en camilla al escenario donde la banda lo estaba esperando. Ante la incredulidad del público asiste, el cantante se incorporó con los primeros acordes del tema "No se llama amor".

La ovación del público no se hizo esperar y estalló con gritos y aplausos y acompañó a Levinton con el tema que eligió para abrir su espectáculo.

Luego de su participación en el programa Masterchef Celebrity de la edición 2022, el músico se convirtió en un personaje que trascendió al ambiente del rock, donde era ampliamente reconocido con su banda Turf.

joaquin levinton cosquin rock

El recuerdo del infarto del año pasado

Hace apenas menos de dos meses, Joaquín Levinton fue internado de urgencia luego de sufrir una descompensación en un bar de Palermo. El cantante de 50 años tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Fernández donde permaneció unos días internado. De ahí que, en esta oportunidad y ante un escenario de peso como el del Cosquín Rock es que apeló al humor.

El año pasado, el líder de Turf estaba en un bar de calle Dorrego al 1697 en Palermo cuando sufrió un fuerte dolor de pecho y se descompensó. Quienes se encontraban en el lugar llamaron rápidamente al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y fue trasladado de urgencia.

Joaquin Levinton-portada

La información policial señaló en su momento que el artista sufrió “un principio de infarto” a las 0.42 de la madrugada del viernes. Según explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show”.

“El diagnóstico presuntivo daría la sensación de que es una descompensación cardíaca. Es probable que sea un infarto vamos a esperar los resultados”, aclaró el especialista quien mantiene contacto con el Hospital Fernández donde se encuentra internado en terapia intensiva.

El comunicado de Turf

La banda Turf difundió un comunicado para aclarar el estado de salud de Joaquín Levinton cuando estaba internado en terapia intensiva como consecuencia de un infarto agudo de miocardio.

Según detallaron, al cantante se le colocó un stent luego del episodio ocurrido en un bar de Palermo. “El procedimiento salió bien y Joaquín está estable, fuera de peligro y evolucionando de manera favorable. Continúa en proceso de recuperación”, informaron desde el grupo.