Espectáculos La Mañana Cosquín Rock Sorpresa con el line up del Cosquín Rock: los artistas confirmados

Uno de los eventos más importantes del país anunció los artistas que estarán en el festival que se desarrollará el 14 y 15 de febrero de 2026.







El Cosquín Rock se prepara para una nueva fiesta que se desarrollará el 14 y 15 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba, y las expectativas por el 26° aniversario teniendo en cuenta que en la pasada edición se vivió un festival histórico que reunió a más de 110 mil personas que obtuvieron sus tickets.

Ante la espera de los fanáticos de uno de los eventos más importantes a nivel nacional, la organización hizo público la confirmación de las primeras 10 bandas que ya han aceptado ser parte del evento. Entre ellas una gran cantidad de artistas ligados al rock pero también algunos otros que representan otros géneros musicales. La sorpresa más grande es la presencia del reconocida artista Abel Pintos, que representará al folclore en el evento.

Otros de los artistas que representarán otro género serán el reconocido rapero Trueno, la artista pop Lali, Dillom entre otros que también fueron confirmados en el evento que desde su primera edición en 2001 en la Plaza Próspero Molina de Cosquín creció exponencialmente. Con la variación de artistas que hay se espera un evento plagado de una mezcla de géneros que promete emocionar a los fanáticos de la música.