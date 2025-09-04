Sorpresa con el line up del Cosquín Rock: los artistas confirmados
Uno de los eventos más importantes del país anunció los artistas que estarán en el festival que se desarrollará el 14 y 15 de febrero de 2026.
El Cosquín Rock se prepara para una nueva fiesta que se desarrollará el 14 y 15 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba, y las expectativas por el 26° aniversario teniendo en cuenta que en la pasada edición se vivió un festival histórico que reunió a más de 110 mil personas que obtuvieron sus tickets.
Ante la espera de los fanáticos de uno de los eventos más importantes a nivel nacional, la organización hizo público la confirmación de las primeras 10 bandas que ya han aceptado ser parte del evento. Entre ellas una gran cantidad de artistas ligados al rock pero también algunos otros que representan otros géneros musicales. La sorpresa más grande es la presencia del reconocida artista Abel Pintos, que representará al folclore en el evento.
Otros de los artistas que representarán otro género serán el reconocido rapero Trueno, la artista pop Lali, Dillom entre otros que también fueron confirmados en el evento que desde su primera edición en 2001 en la Plaza Próspero Molina de Cosquín creció exponencialmente. Con la variación de artistas que hay se espera un evento plagado de una mezcla de géneros que promete emocionar a los fanáticos de la música.
Las entradas están disponibles para el público desde julio del corriente año en la web oficial del evento, donde se puede gestionar con distintas formas de pagos. Según describe la página oficial el precio de la venta general es de $340 mil. Son dos abonos los que se pueden conseguir para esta temporada:
- Abono general: permite el acceso a ambos días del festival e incluye acceso a todos los shows y espacios gastronómicos, a excepción del espacio FANATIC.
- Abono FANATIC: es igual que el abono general, pero también ofrece beneficios como acceso especial y diferenciado, vista privilegiada de todos los shows y área gastronómica de cortesía.
El paso a paso para conseguir las entradas del Cosquín Rock 2026:
- Ingresar al sitio del Cosquín Rock o a Eden Entradas, donde es necesario registrarse con usuario y contraseña.
- Buscar el evento de “Cosquín Rock 2026”.
- Seleccionar el tipo de entrada y cuántas de ellas se desean.
- Indicar el método de pago. En la preventa, solo se permite la adquisición de tickets con para los clientes del banco BBVA.
- Una vez terminada la compra, la ticketera enviará un mail con la confirmación de pago.
Algo importante a destacar que también viene realizándose con todos los shows que se realizarán en Argentina, es que el festival solicita una verificación de compra. Después de abonar, hay que ingresar un código de 6 dígitos que aparece en el resumen bancario. Si no se hace dentro de los 10 días posteriores, la operación puede cancelarse.
Cuáles son algunas de las bandas anunciadas
-Morat
-Los Caligaris
-Bandalos Chinos
-Cruzando el Charco
-Divididos
-Estelares
-Eruca Sativa
-El Kuelgue
-Guasones
-Turf
-Jóvenes Pordioseros
-Bersuit Vergarabat
-Kapanga
-Los Pericos
- Las Pastillas del Abuelo
