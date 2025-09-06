Alerta por vientos de más de 100 km/h y temperaturas de hasta 9°C bajo cero

El SMN emitió varias alertas y se anticipa un fin de semana con temperaturas extrema de frío en algunas regiones del país. ¿Cuáles serán las más afectadas?

Desde el SMN se indicó que se recomienda tener en cuenta una serie de recaudos ante las alertas.

El fin de semana inició con bajas temperaturas en todo el país, donde han marcado hasta 11°C bajo cero en algunas localidades. Todo indica que este sábado y domingo, el frío seguirá presente con intensidad.

Para el sábado cesarán las probabilidades de precipitación en algunas provincias pero no se presentarían lluvias en ningún punto de la Argentina . Pero además se espera la presencia de heladas . Sobre el norte de la Patagonia y Cuyo también se prevén bajas temperaturas nuevamente, aunque probablemente ya con un ligero aumento respecto a los días previos.

Para el domingo se espera nubosidad en gradual aumento . Hacia la tarde o noche es probable un desmejoramiento en las provincias del noreste, con la presencia de un nuevo episodio de lluvias y algunas tormentas.

Alerta por fuertes vientos de más de 100 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta amarillo que indica un temporal de viento que afectará tanto a la provincia de La Rioja como Catamarca.

"El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos", aclararon desde el organismo.

Asimismo, brindaron una serie de recomendaciones para tener en cuenta:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

mapa_alertas (2)

Alerta amarilla por frío con temperaturas bajo cero

Por otro lado, el SMN emitió otra alerta amarilla para este sábado, donde se indica que varias provincias van a estar afectadas por temperaturas extremas de frío, con sensación térmica bajo cero.

Ya en las primeras horas de la jornada, según el ránking del organismo, la localidad de Maquinchao en Río Negro tenía 9°C bajo cero, también Chapelco en Neuquén registraba 6.4°C bajo cero, por su parte Bariloche tenía 7.7°C bajo cero.

ranking

El pronóstico de fuertes heladas en la mayor parte del Valle

Las temperaturas mínimas promedio de la madrugada de hoy se ubicaron entre -1°C y 1°C en la región del Valle.

Después de dos días con temperaturas que perforaron los -6 en el momento clave de la floración de frutales de carozo, los productores tuvieron una jornada de respiro. Las temperaturas mínimas medias en la mayor parte del Valle de Río Negro y Neuquén se ubicaron por encima de los 0°C no generando daños en las plantaciones en floración.

Sobre las primeras horas de la madrugada alcanzaron a perforar en algunas zonas los 0°C pero luego la tendencia se revirtió y el termómetro paso a positivo hasta la salida del sol del día de hoy.

El pronóstico elaborado por la AIC y el INTA señalaba para la noche de ayer, viernes 5, cielo despejado con vientos débiles o en calma. Alta presión atmosférica. Hacia la noche y madrugada, brusco descenso de la temperatura. Probabilidad de heladas en toda la región. A continuación se detalla el informe.