Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: cuáles son las zonas afectadas

El SMN advirtió por fenómenos meteorológicos con capacidad de daño en regiones del centro este argentino, con posibles ráfagas intensas y lluvias fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y vientos que afectan a amplias zonas del territorio argentino , según los datos oficiales difundidos este martes. Las advertencias alcanzan principalmente regiones del centro-este del país , donde se esperan condiciones meteorológicas que podrían generar fenómenos de intensidad considerable.

De acuerdo con la información brindada por el SMN, la alerta amarilla por tormentas se concentrará en sectores del centro-este del país. Estas condiciones climáticas se harán sentir fuerte en el norte y centro de la provincia de Buenos Aires.

El nivel amarillo por tormentas implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas de actividades cotidianas . En este contexto, el organismo advirtió sobre la probabilidad de lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento asociadas a las tormentas y eventual caída de granizo de manera localizada.

Este tipo de eventos puede generar anegamientos temporarios en zonas urbanas, reducción de visibilidad en rutas y caminos, y complicaciones en el normal desarrollo de actividades al aire libre, por lo que las autoridades recomiendan seguir de cerca la evolución de los pronósticos.

Alerta amarilla por tormentas 24-02-2026

Alerta por vientos: regiones bajo advertencia

En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos que se extiende sobre una amplia franja del país, con cobertura en gran parte del territorio nacional, según el mapa difundido por el organismo.

Las áreas donde se prevén vientos intensos con ráfagas fuertes se encuentran bajo alerta, ya que estas condiciones podrían alcanzar valores capaces de provocar voladuras de objetos, caída de ramas y reducción de la visibilidad en zonas expuestas.

El nivel amarillo por vientos indica que se trata de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas de actividades cotidianas, por lo que se aconseja tomar precauciones, especialmente en zonas rurales, rutas y áreas abiertas.

Alerta amarilla por vientos 24-2-2026

Las regiones afectadas son: este y sur de provincia de Buenos Aires, sur de La Pampa, este de Río Negro y Chubut.

Recomendaciones para la población

Ante la vigencia de las alertas, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad, asegurar objetos que puedan volarse, cerrar aberturas y no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables durante tormentas eléctricas.

Además, se aconseja circular con precaución en rutas y caminos ante la posibilidad de reducción de visibilidad y condiciones adversas, y seguir las indicaciones de las autoridades locales de protección civil.

También tener en cuenta:

No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

No refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.

TORMENTA El organismo nacional compartió algunas recomendaciones ante la vigencia de las alertas.

Evitar circular por calles o rutas anegadas.

Permanecer en construcciones cerradas, como viviendas, escuelas o edificios públicos.

Preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono celular.

Las alertas forman parte del sistema de vigilancia temprana del organismo nacional, que monitorea la evolución de las condiciones atmosféricas y emite advertencias ante la posibilidad de eventos con capacidad de daño o de interrupción momentánea de actividades cotidianas.