El hecho se produjo la ciudad de Vitória. El hombre afronta cargos por violencia de género, amenazas y resistencia. Los videos que registraron el ataque.

Así fue la violenta agresión de un soldado a su esposa y a policías antes de ser arrestado

Un soldado de la Policía Militar de Espírito Santo fue arrestado luego de una violenta agresión hacia a su esposa , también integrante de la fuerza, y hacia policías que intervinieron para frenar el ataque registrado en el estacionamiento de un supermercado de la ciudad de Vitória, Brasil.

De acuerdo con el parte policial citado por medios brasileños, una patrulla que recorría el barrio Jardim Camburi fue alertada por una pelea de gran intensidad en el exterior de aquel comercio, tras un desfile de carnaval. Al llegar, los agentes encontraron a la pareja y a un amigo, con el agresor en un estado de violencia extrema.

Cuando los agentes le ordenaron que se detuviera, el soldado los desobedeció y empujó a los policías para continuar atacando a su esposa y los amenazó .

Según consta en el informe, gritó: "Los van a joder a todos, reclutas, los voy a matar". Ante la situación, los agentes utilizaron una porra y gas pimienta para reducirlo, aunque el soldado continuó resistiéndose.

Mientras era esposado, el agresor golpeó a un sargento en el rostro, lo que provocó la rotura de sus gafas.

Para inmovilizarlo fue necesaria la intervención de cuatro policías y como consecuencia del forcejeo, que incluyó algunos golpes, el detenido sufrió lesiones en la cara y el cuerpo.

La violenta agresión y qué cargos enfrenta el acusado

Tras ser controlada la situación, las autoridades convocaron equipos de refuerzo y el comandante de la unidad intentó dialogar con el soldado. Por disposición del oficial de turno, el arma reglamentaria del detenido, una pistola Glock G22, fue retirada y entregada al mando de la 14ª Compañía Independiente.

El agresor, identificado como Marcelo Ramos Araújo, de 32 años, fue trasladado esposado a la Comisaría Regional de Vitória y la Policía Civil informó que quedó formalmente acusado por lesiones corporales, insultos y amenazas en el marco de la Ley Maria da Penha, que abarca hechos relacionados con la violencia de género, además de amenazas, resistencia y desacato.

Ramos Araujo fue derivado luego a la prisión militar ubicada en la Comandancia General de la Policía Militar de Espírito Santo.

Los videos que se viralizaron en las redes sociales muestran varios tramos del ataque, incluido el momento en que Ramos Araújo agrede a otros policías durante el acercamiento.

En las imágenes se observa, principalmente, cómo saca a la fuerza a su pareja del vehículo, la tira al suelo y la golpea en la cabeza antes de ser reducido.

Mensajes amenazantes previos a la agresión

La víctima, una mujer de 27 años, declaró que las agresiones y amenazas eran frecuentes dentro de la relación. Según relató ante las autoridades, el soldado controlaba su vida financiera mediante intimidaciones y advertencias de muerte o de dejarla lisiada. También aseguró que él le dijo que le dispararía en la mano y en la rodilla.

De acuerdo con información publicada por Folha Vitoria, la mujer presentó capturas de conversaciones entre ambos. En un intercambio registrado a las 20:39, ella compartió su ubicación en tiempo real y, un minuto después, recibió la amenaza: "Te voy a hacer daño". El mensaje fue seguido por otra frase: "Te voy a hacer mucho daño".

En mensajes anteriores, Ramos Araújo afirmó que mataría a golpes a su esposa y le aplastaría el cráneo contra el suelo. En otro, fechado el 31 de diciembre, escribió que no quería verla feliz sin él y que “ningún hombre la tocaría”, seguido de la advertencia: “El día que eso ocurra, todos morirán”.

Este domingo, el gobernador de Espírito Santo, Renato Casagrande, se refirió públicamente al caso tras recibir las imágenes del ataque. “Condeno enérgicamente toda violencia contra la mujer. Es un delito, es cobardía y no se tolerará”, expresó, y confirmó que ordenó una investigación exhaustiva.

La Policía Militar anunció que el Departamento de Asuntos Internos iniciará una Investigación Policial Militar y que el caso será remitido al Ministerio Público Militar y a la Auditoría de la Justicia Militar.