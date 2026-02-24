Homicidio de Juan Caliani: denuncian una maniobra dilatoria para que los asesinos sigan libres

A casi dos años del crimen, la defensa impugnó la condena y busca reducir las penas para los jóvenes. La familia del periodista pide terminar con el doloroso proceso.

Días atrás surgieron nuevos avances en la causa judicial por el asesinato del periodista Juan Caliani , ocurrido la noche del 1 de abril de 2024. Tras la audiencia de cesura, ocurrida en agosto del año pasado, la defensa de los dos condenados pidió la impugnación de la sentencia.

El fin de semana, la familia de Juan emitió un comunicado reclamando que este pedido dilata el proceso. "Si bien es conocido y reconocido el derecho a impugnación que tiene la defensa, es indignante cuando se recurre a la mentira o a hipótesis de hechos que ya fueron probados para argumentar lo que a todas luces resulta insostenible", reza el comunicado.

"El recurso es una parte esencial del debido proceso legal", afirmó el abogado de la familia, Federico Egea, en diálogo con Canal 7. "Yo ya lo había hablado con la familia: que impugnen la sentencia, hace a su derecho". De todas maneras, si bien era algo esperable, el letrado explicó que "el planteo de la familia no va por el lado de que no la impugnen, sino por el lado de que el proceso no se dilate innecesariamente".

"Tiene lógica desde que para ellos es una instancia de mucho sufrimiento y de mucho dolor y culminar este proceso les va a permitir seguir elaborando el duelo, pero ya desde otro lugar", dijo.

SFP Abogado Caliani (1) Federico Egea, abogado de la familia de Juan Caliani. Sebastián Fariña Petersen

La audiencia que tratará la impugnación será el 13 de marzo.

La familia afirmó que la defensa mintió en el pedido de impugnación

"Hay algunas aseveraciones que son o bien falsas o bien falaces en relación o a la dinámica del hecho o en relación del comportamiento de los autores durante lo que fue el tratamiento de libertad asistida", afirmó Egea.

El abogado señaló que "la defensa en el momento de la cesura y en lo que fue sus alegatos de clausura planteó la no aplicación de la pena. O sea, que se tenga por cumplido el tratamiento y que en base al supuesto éxito o, lo que ellos consideraron éxito, no se aplique".

Embed

Sin embargo, dijo que hubo un cambio de posicionamiento de la defensa. "Ahora plantea en realidad que no, que corresponde aplicar penas, incluso de cumplimiento efectivo, pero en contradicción con su anterior posicionamiento", señaló Egea.

"El tratamiento fue el mismo, se ventiló ampliamente durante lo que fueron las audiencias de cesura y la defensa parece haber cambiado de parecer y ahora consideraría que el tratamiento fracasó y que las penas son excesivas, contrariamente a lo que sostenían antes que era que el tratamiento había sido un éxito. Es un cambio de posicionamiento al menos raro", expresó.

La familia busca que el proceso no se dilate

"No sé si hay una actividad dilatoria estricta de la defensa, no pondría en esos términos", dijo Egea. Sin embargo, afirmó que el proceso ha significado un peso muy grande en la familia. "Fue un tratamiento muy largo. Después de culminado el tratamiento que fue en agosto del año pasado, se dilató mucho lo de la audiencia de cesura por diferentes situaciones todas atinentes a la organización judicial y finalmente cuando terminamos la cesura, surge la impugnación", relató.

ON - Marcha por Juan Caliani (6).jpg Omar Novoa

"Es parte del debido proceso y está bien que se deduzca y se sustancie, pero bueno, hay que hacerlo rápido, porque hay una situación en la posición de las víctimas que es grave y que merece también que este proceso se termine de la manera más rápida posible", cerró el abogado.