En su cumpleaños, la familia de Juan Caliani lo recuerda con una carta que eriza la piel

El periodista neuquino fue asesinado por dos adolescentes en abril del 2024 durante un robo en su casa. Hoy estaría cumpliendo 36 años.

Para la familia del periodista neuquino Juan Caliani , cada 22 de enero tiene un sabor amargo, de tristeza y dolor . El “Cali” , como lo llamaban sus amigos y seres queridos, fue brutalmente asesinado por dos jóvenes que ingresaron a robar a la casa que compartía con sus padres en el barrio La Sirena.

El trágico suceso en el que perdió la vida el joven ocurrió el 1 de abril de 2024 , alrededor de las 23.45, en su hogar ubicado en las calles Luis Beltrán y Cacique Purrán en Neuquén . Aquella noche, dos adolescentes ingresaron por la puerta de un quincho que está lindante con la casa y sustrajeron cajas de herramientas, bebidas alcohólicas y una valija con ropa, que fueron dejando en el techo del inmueble.

Al advertir ruidos, Caliani salió de su dormitorio y en un pasillo que comunica la casa con el quincho se cruzó con los hombres . Un joven de 17 años fue quien lo sujetó, mientras que otro de 16 años le asestó dos puñaladas en el tórax , con un cuchillo que tomó del quincho, y como consecuencia de las mismas, falleció .

Tras un largo periodo de idas y vueltas en la justicia, el 19 de diciembre de 2025, el juez de la Niñez y Adolescencia, Dardo Bordón, declaró culpables a los responsables del asesinato de Juan. En la sentencia, el magistrado resolvió imponerle 6 años de prisión efectiva al adolescente que sostuvo a la víctima, y 9 años de prisión efectiva a quien la apuñaló.

Una fiesta triste

Este jueves, el periodista hubiese cumplido 36 años; tendría que estar festejando por sus tantas “vueltas al sol”; sin embargo, la realidad es otra y su familia escribió una emotiva carta para recordarlo. “Hoy es el segundo cumpleaños que pasamos sin vos”, comienza el relato y continúa: “Ya no son lo mismo los 22 de enero; esos de la fiesta doble se transformaron en esos de la no fiesta o la fiesta triste”.

El escrito recuerda que, si bien los jóvenes que mataron al “Cali” fueron condenados, “caminan libremente por la calle” desde el 1 de abril de 2024. “Hace ya un montón de tiempo que ‘te fueron’ de esta vida, te quitaron lo más importante, y a todos nosotros nos dejaron un espacio que no hay con qué llenar”, expresan.

Respecto a los condenados, su familia no duda de que seguirán la batalla en la justicia para que ambos cumplan la condena. “Mateo y Joel, tus asesinos, siguen libres, esperando para ver si van a apelar la sentencia del juez… y después seguiremos viendo cómo continúa este proceso que parece no tener final”.

El texto, que sin duda eriza la piel de cualquiera que lo lea, relata con crudeza el dolor de una familia que hace años lucha por la justicia de su hijo, su hermano, su amigo, al que dos personas le arrebataron la vida sin remordimiento alguno. “Ya son mayores, ya no son menores, ahora son ASESINOS con todas las letras, ya hicieron un costoso tratamiento que no sirvió de nada, más que ganar un tiempo valioso SUELTOS”, escriben.

Por último, la familia de Juan "Cali" Caliani no deja de mantener presente esas ganas de celebrar con él su aniversario de nacimiento. “Esperamos todos que el proceso judicial termine para cambiar la forma de nuestro duelo; por ahora, en el desconocimiento y la duda de si hay algo más allá, el deseo de festejar como podamos los 36 años de tu nacimiento”.

