Una mujer murió tras un grave choque en Ruta 60, entre una camioneta y un camión

El hecho ocurrió este lunes por la mañana y generó un importante operativo de tránsito. También hay cuatro personas heridas.

Una mujer murió y otras cuatro resultaron heridas tras un grave choque entre una camioneta y un camión tipo grúa, que se registró este lunes por la mañana sobre la Ruta 60, en un hecho que generó un importante operativo de tránsito, en el sector estancia Mamuil Malal.

"Lamentablemente tenemos que informar que tenemos un deceso, una señora adulta mayor. El médico lo constató y estamos esperando la autorización para terminar de cortar el vehículo y retirar su cuerpo", aseguró Domingo Zúñiga, segundo jefe de Bomberos de Junín de los Andes, en contacto con LM Neuquén .

Las mismas fuentes indicaron que, por el fuerte accidente de tránsito, hay cuatro personas con heridas de gravedad que fueron trasladadas al hospital de Junín de los Andes. El vehículo de menor porte está radicado en Chile y, además de la víctima fatal, circulaban otras cuatro personas, de las cuales hay dos con fracturas y heridas de gravedad, trasladadas en código rojo, y otras dos derivadas en código amarillo.

Choque Ruta 60 camioneta y camion Rodolfo Ramírez

En tanto, la grúa era conducida por un joven oriundo de la localidad cordillerana neuquina que no sufrió heridas de gravedad y, de hecho, colaboró para asistir a las personas que quedaron atrapadas en la camioneta.

Respecto a la dinámica del choque, Zúñiga señaló que "la camioneta se cruza de carril y se va de frente contra la grúa", aunque restarán los informes oficiales periciales para determinar fehacientemente los motivos e investigar si se trató de un desperfecto mecánico o una falla humana.

En el lugar trabajó Bomberos Voluntarios con tres móviles, Gendarmería y personal policial de Tránsito.

Producto del choque, se dispuso el corte momentáneo de la Ruta 60, en el sector estancia Mamuil Malal, mientras que el paso internacional se encuentra con actividad normal.