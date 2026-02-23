Neuquén La Mañana Carnaval En fotos: Cutral Co y Plaza Huincul se unieron al ritmo del carnaval

Cutral Co y Plaza Huincul vivieron una edición histórica del Carnaval 2026, que por primera vez se organizó de manera conjunta entre ambos municipios, bajo el lema “Dos ciudades, una fiesta”. El corsódromo se extendió desde Av. Keidel y Copahue, en Plaza Huincul, hasta Av. Olascoaga y Corrientes, en Cutral Co, recorrido que marca justamente el límite entre ambas ciudades y convocó a miles de vecinos y vecinas a disfrutar de dos noches a puro ritmo, color y alegría.

La propuesta contó con la presencia de las comparsas nacionales de renombre provenientes de Gualeguaychú, Marí Marí y Kamarr, que deslumbraron con su puesta en escena, vestuario y energía. También participaron comparsas regionales y locales: Agua de Fuego (Cutral Co), Xiomara, Papelito (Junín de los Andes), Wara de los Andes (San Martín de los Andes), junto a las murgas Los Amantes de la Noche y Corazones de Oro, completando una grilla diversa que integró a toda la región.

En el palco oficial estuvieron presentes los intendentes Ramón Rioseco, de Cutral Co, y Claudio Larraza, de Plaza Huincul, junto a parte de sus gabinetes, acompañando una celebración popular que reafirma la identidad cultural de la comarca y fortalece el trabajo conjunto entre ambas ciudades.