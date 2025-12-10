Rolando Figueroa y Ramón Rioseco inauguraron el nuevo centro de monitoreo de Cutral Co

"Cuando asumimos, teníamos un índice de delitos en Cutral Co que no es el que tenemos hoy; ha disminuido mucho”, aseguró el gobernador Rolando Figueroa.

El gobernador Rolando Figueroa participó esta tarde de la inauguración del moderno centro de monitoreo de videovigilancia de Cutral Co , que permite seguir en tiempo real las imágenes que capturan más de 270 cámaras instaladas en la ciudad.

Figueroa estuvo acompañado por el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco y los ministros de Seguridad, Matías Nicolini y de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares.

Cutral Co cuenta con 272 cámaras, combinando dispositivos ya existentes y nuevas incorporaciones. Se trata de equipos de última generación con inteligencia artificial, integrados en un sistema robusto de monitoreo urbano. En esta etapa se incorporaron 80 nuevos equipos, de los cuales 40 fueron aportados por el gobierno provincial, a través del ministerio de Seguridad.

“Es mucho más fácil trabajar en conjunto y atacar los problemas que tenemos”, señaló Figueroa y destacó que con el intendente Rioseco “cada vez que hemos encarado un tema, lo hemos hecho en conjunto, enfocándonos en que los verdaderos problemas a resolver son los que terminan perjudicando a la gente”. “Cuando asumimos, teníamos un índice de delitos en Cutral Co que no es el que tenemos hoy; ha disminuido mucho”, dijo.

FIGUEROA RIOSECO CENTRO DE MONITOREO6

“La política tiene que dar muchas muestras”, sostuvo el mandatario y puso como ejemplo el “narcotest a todos los funcionarios”. “No es un tema menor, porque además de demostrarle a la sociedad en qué estado estamos quienes administramos el poder, es muy importante saber que nadie va a tener una protección”, agregó.

Dijo que desde la Policía provincial se asignaron más efectivos a Cutral Co y Plaza Huincul, aunque señaló que “también nos hemos enfocado en colaborar y ver cómo podemos tener controlados a quienes realizan los delitos y ponen en peligro la tranquilidad de la ciudadanía”.

“Estas inversiones no vienen solas, requieren un esfuerzo del Estado provincial”, puntualizó Figueroa. “Estas inversiones no vienen solas, requieren un esfuerzo del Estado provincial”, puntualizó Figueroa.

Por último, informó que ayer se inauguró un pabellón de máxima seguridad en la Unidad de Detención N° 11 de Centenario y anunció que “es el mismo que ya adjudicamos y vamos a estar firmando el contrato en los próximos días para Cutral Co. La Unidad 22 va a estar sumamente modernizada con esta ampliación que vamos a realizar”.

FIGUEROA RIOSECO CENTRO DE MONITOREO

Por su parte, Rioseco señaló que “hoy no se puede uno desprender de esta responsabilidad de la seguridad” y expresó: “Sabemos que es una responsabilidad del gobierno provincial, pero tenemos que acompañar”. “Esto va a mejorar sustancialmente la tranquilidad de los vecinos”, añadió.

“Estoy muy contento con esta inversión”, indicó y agradeció al gobierno provincial porque “de estas cámaras que sumamos, 40 las aportó la provincia”. Destacó la tarea de la Policía y la Fiscalía, “porque en estos últimos seis meses han hecho un trabajo extraordinario con muchos allanamientos y mucha persecución a la droga”.

FIGUEROA RIOSECO CENTRO DE MONITOREO3

Centro de monitoreo y videoseguridad

De esta forma, el sistema de videovigilancia de Cutral Co avanza hacia una ampliación histórica que permitirá mejorar la prevención, la capacidad de respuesta y el trabajo coordinado entre el municipio, el gobierno provincial y las fuerzas de seguridad. Este desarrollo se complementa con el aporte de Copelco, que contribuye mediante iluminación LED y luminarias ornamentales, aumentando la efectividad del registro visual en la vía pública. La proyección es llegar a 1.000 cámaras en 2026.

La expansión tecnológica viene acompañada de un refuerzo operativo. Actualmente se desempeñan 73 operadores en turnos de seis horas y, con la ampliación del sistema, el equipo crecerá a 85 operadores. Todos con formación específica brindada tanto por el municipio como por la Policía provincial.

FIGUEROA RIOSECO CENTRO DE MONITOREO4

El objetivo en esta etapa fue mejorar las instalaciones, los servicios y los medios técnicos que soporten y permitan ampliar a futuro las actividades que se desarrollan en el centro de monitoreo. Se cuenta actualmente con una superficie de 180 metros cuadrados en total.

Se creó un espacio para 18 puestos de observación y se incorporó una pantalla de grandes dimensiones, de cinco metros de ancho por tres de alto. Esta herramienta permite visualizar muchas cámaras en simultáneo, sectorizar y generar zonas para trabajar en paralelo.

En cuanto al exterior, se instaló una pared vidriada y antivandálica. Sobre esta apertura, se instalaron también pantallas adicionales LED, orientadas a la vía pública, para mostrar información de interés. Esto acerca del monitoreo urbano a la comunidad, y refuerza la transparencia del sistema y su funcionamiento.