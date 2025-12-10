Aval para Rolando Figueroa por un crédito que tenía autorizado el año pasado

Es un préstamo con el BID por 150 millones de dólares destinados a infraestructura. Lo sancionó la Legislatura por mayoría.

En una sesión especial, la Legislatura de Neuquén aprobó este miércoles, en general y por mayoría, la modificación a la ley 3540, que autorizó al gobierno de Rolando Figueroa a solicitar un préstamo con el BID por 150 millones de dólares.

El cambio se adecua a los términos de ley 2141, de Administración Financiera y Control, y le permite al gobierno provincial ampliar el acceso a fuentes de financiamiento internacional para obtener recursos en condiciones más beneficiosas, sin modificar ni el monto ni su finalidad.

De esta forma, el Ejecutivo también podrá utilizar las operaciones previstas en el inciso 1 del artículo 36 de la ley, vinculadas a la emisión y colocación de títulos, bonos u otras obligaciones de mediano y largo plazo.

La normativa obtuvo 27 votos positivos aportados por los bloques de Comunidad, MPN, PRO-NCN, Fuerza Libertaria, Avanzar, JxC-UCR, Arriba Neuquén, Neuquén Federal y Juntos. En contra lo hicieron los bloques de Unión por la Patria, Democracia Neuquén, Cumplir, FIT-U y PTS-FIT-U.

“Queremos fortalecer la gestión financiera y garantizar los objetivos planteados en la ley 3540. La intención es poder cerrar año a año el déficit en infraestructura que presenta en la actualidad la provincia”, explicó el legislador Matías Martínez (Comunidad) al defender la iniciativa y tras aclarar que no constituye un incremento en el monto ni una modificación en el objeto de la ley.

A favor del préstamo

A su turno, Francisco Lepore (Avanzar) se pronunció a favor de tomar deuda para desarrollar obras de infraestructura. Lo dijo al calificar de beneficiosas las condiciones de toma de nueva deuda para la provincia y destacar que desde diciembre de 2023 en adelante, la actual gestión redujo en un 32% el stock de deuda en dólares, de 1263 millones de dólares a 817 millones.

Remarcó que esa baja se verificó en el mismo lapso de tiempo en el cual el Ejecutivo destinó mil millones de dólares a la realización de distintas obras de infraestructura, y lo hizo sin ningún aporte del gobierno nacional.

El legislador detalló que la deuda con organismos multilaterales de crédito tiene un plazo de gracia de cinco años para comenzar a pagar capital. Durante ese período, la provincia tiene estipulado pagar vencimientos por 500 millones de dólares, lo cual reducirá a un 10% el stock de deuda prevista para el momento en el cual se deban empezar a cancelar los últimos empréstitos.

Por su parte, los diputados y las diputadas que integran el bloque del MPN apoyaron la iniciativa. En su intervención, el jefe de la bancada, Gabriel Álamo, reconoció la importancia del plan de obras públicas que desarrolla el gobierno, sobre todo en el interior de la provincia.

Por la negativa

Entre los que se pronunciaron en contra estuvieron los integrantes del nuevo bloque legislativo, denominado Democracia Neuquén. Fue al indicar la falta de obras orientadas a la ciudad de Plottier, localidad de la que es oriundo el legislador Federico Méndez (que se fue del bloque oficialista Comunidad).

El diputado recordó que un mes atrás sí acompañó la normativa que autorizó la toma de deuda, no obstante, en la ocasión hizo referencia a que se trata de 100 millones de dólares que el Ejecutivo puede solicitar a través de líneas de financiación que no incluyan a organismos multilaterales de crédito.

Por UxP, la diputada Lorena Parrilli cuestionó “la voracidad” del gobierno provincial para contraer deuda internacional. Así lo calificó al indicar que, desde el inicio de la actual gestión a la actualidad, el Ejecutivo solicitó autorización de deuda por 1100 millones de dólares.

Finalmente, las bancas del PTS-FIT y FIT también criticaron el nivel de endeudamiento que sostiene la provincia y pidieron incrementar ingresos a través de la suba de impuestos a las grandes compañías para afrontar la obra pública, en lugar de tomar deuda.