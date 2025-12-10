La Legislatura cierra el año con la sanción de leyes clave en Neuquén

La Legislatura de Neuquén tratará al menos seis proyectos de ley muy relevantes entre este miércoles y el jueves, donde están previstas una sesión ordinaria y una espacial en cada uno de esos días.

Una de las normativas a sancionar será la reforma del Código Procesal Civil que el martes obtuvo despacho de la comisión A (Asuntos Constitucionales) y la ley del Sistema Provincial de Manejo de Fuego , que se mismo día tuvo despacho de la comisión B (Presupuesto y Hacienda).

También una norma aclaratoria del endeudamiento por 150 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los proyectos de ley de presupuesto de los tres poderes del estado neuquino.

La ley de manejo del Fuego prevé instancias de capacitación continua para que brigadas locales puedan intervenir de manera coordinada desde un primer momento ante un incendio. De igual modo, la nueva ley determina que mediante sistemas de georeferencia, los brigadistas pueden conocer cuáles son los puntos más cercanos de acceso al recurso hídrico, las zonas de sacrificio y ubicar los cortafuegos que cada campo debe tener para evitar que el fuego avance hacia otras áreas.

Según explicó el diputado del MPN, Claudio Domínguez, la norma contempla la aplicación de una contribución voluntaria de las personas dueñas de tierras pasibles de sufrir un incendio, fondos que se destinarán tanto para destinar recursos ante una emergencia como para poder luego reforestar las áreas devastadas por el fuego.

Legislatura 1

La contribución se cobraría a través de la factura de Rentas y su valor variará según la extensión y ubicación del campo. De esta forma, el sector privado aporta recursos al combate de incendios en zonas rurales y forestales. A ello se debe agregar la obligatoriedad de dotar de cortafuegos a los campos de grandes extensiones y contar con herramientas para poder realizar un ataque inicial sobre el incendió. Los mecanismos de prevención también incluyen capacitaciones a comunidades mapuches, referentes de cada municipio y al personal de cada estancia.

Presupuestos

El presupuesto del Poder Ejecutivo, prevé recursos para el 2026 por 7,5 billones de pesos, con un superávit financiero de 132 mil millones de pesos, con un desendeudamiento sostenido que alcanza los 433 mil millones de pesos y un plan de obra pública del orden del 1,2 billones de pesos.

En tanto, para el presupuesto del Poder Legislativo se estima que el cálculo de ingresos y egresos para el 2026 será de 72 mil millones de pesos. El texto original fue modificado y el despacho incluyó una redacción que especifica que el ahorro correspondiente al ejercicio financiero vigente se destinará al denominado Fondo de Contingencia de ese Poder.

A su vez, el presupuesto del Poder Judicial tiene un total de recursos por 389.456 millones de pesos, de los cuales el 44% se generarán por los ingresos de coparticipación federal, calculados en 170.916 millones de pesos; el 2% por tasas de justicia y otros recursos propios, con 12.000 millones y el 53% corresponde a “contribuciones figurativas” del Tesoro Provincial por 206.540 millones. Es decir, ese dinero lo aportará el Ejecutivo.