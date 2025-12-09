Condenaron a un chacal que violó a la hija de su pareja durante diez años y la dejó embarazada

En un primer momento, la mamá de la víctima retiró la denuncia por las amenazas del abusador. Los ataques contra la menor se reiteraron hasta los 17 años.

El violador fue declarado responsable de los abusos reiterados sufridos por la hija de su pareja.

Un hombre que abusó y violó a la hija de su pareja durante diez años fue condenado por un tribunal neuquino. La víctima quedó embarazada durante su adolescencia.

De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial neuquino, el proceso estuvo presidido por un tribunal integrado por los jueces Carina Álvarez, Estefanía Sauli y Juan Pablo Encina . En el inicio de esta semana hábil, comunicaron la declaración de responsabilidad del acusado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal continuado , ambos hechos agravados por la guarda y por la convivencia preexistente con una menor de 18 años.

El imputado había reconocido el abuso sexual con acceso carnal, ya que producto de ese abuso la menor quedó embarazada y tuvo un hijo cuyas pruebas de ADN confirmaron la responsabilidad del imputado. Por otra parte, los jueces por unanimidad tuvieron por probado que el imputado también cometió reiterados hechos de abuso sexual desde el año 2011, cuando la niña tenía entre 6 y 7 años, y que se extendieron casi de manera diaria hasta el año 2021, cuando la víctima ya había cumplido los 17 años.

La pena contra el condenado por el hecho ocurrido el año pasado se conoció este miércoles.

“Ante un primer develamiento cuando un hermano de la víctima fue testigo de uno los abusos, la madre de la víctima inició una denuncia, pero luego la retiró al retomar la relación con el imputado, que también ejercía violencia sobre todo el grupo familiar. Utilizando amenazas contra la niña y sus hermanos o contra su madre, la niña guardó silencio hasta el momento en que quedó embarazada y se produjo el segundo develamiento con el que se avanzó en la causa”, resaltaron desde el Poder Judicial sobre el desarrollo del proceso en contra del violador.

Audiencia de determinación de pena

En una próxima audiencia de cesura, el tribunal establecerá la pena que el condenado deberá cumplir.

El mes pasado, otro violador, fue condenado a 8 años de cárcel efectiva por los reiterados abusos sufridos por una niña de su entorno familiar.

tribunal abuso Gentileza Poder Judicial Neuquén

El proceso se desarrolló en Cutral Co y la acusación estuvo a cargo del asistente letrado Federico Cuneo.

De manera inicial, mediante un acuerdo parcial, el imputado fue declarado responsable por abusar sexualmente de una niña en una localidad cercana a Plaza Huincul.

Durante una audiencia de determinación de pena, Cuneo valoró las agravantes y atenuantes particulares del caso y pidió 8 años de prisión. El representante de la Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia adhirió al pedido de la fiscalía y la defensa no se opuso.

Ocho años de cárcel para otro violador

El tribunal colegiado integrado por los jueces Lisandro Borgonovo, Maximiliano Bagnat y Diego Chavarría Ruiz, hizo lugar, por unanimidad, al pedido de la pena y fijó 8 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Además de la imposición de la pena, el condenado fue inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiCoPeDIS).

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho fue denunciado después de que la niña le contó a su maestra de la escuela primaria, que era víctima de abusos sexuales.