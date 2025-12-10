Pronóstico de alerta: ¿Qué pasa con la tormenta en Neuquén?

Algunas lloviznas durante este martes en la capital neuquina, pero cómo seguirá el tiempo durante el miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) continuaba en su pronóstico con alerta amarilla por tormenta para la noche del martes en la capital y parte del territorio neuquino. Aunque durante la jornada se registraron lloviznas en algunos sectores de la ciudad y de la zona de influencia.

El pronóstico del organismo nacional para este miércoles indicaba que continuaba la alerta amarilla por tormenta. Las zonas que quedaron bajo la alerta son Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú.

Según informó, la alerta amarilla significa que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente.

image

Este miércoles estará inestable y caluroso en la ciudad. De acuerdo al SMN, por la madrugada estará parcialmente nublado con una temperatura de 21 grados y viento de leve a moderado. En horas de la mañana la temperatura ascenderá a los 25 grados bajo un cielo algo nublado y viento en baja. Las tormentas fuertes se prevén para la tarde con una temperatura máxima de 34 grados y viento del sudoeste leve con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Por la noche se esperan tormentas aisladas, la temperatura descenderá a los 29 grados con viento de leve a moderado y ráfagas de casi 60 kilómetros por hora.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticó probables tormentas eléctricas mayormente secas en la región cordillerana. Indicaron que habrá tormentas con probables chaparrones sobre mesetas, más dispersos y aislados sobre los valles bajo riego. Se intensificarán los vientos del oeste lo próximos días con paulatino descenso de la temperatura hacia el fin de semana.

Recomendaciones ante una alerta amarilla por tormenta

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.