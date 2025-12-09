Alerta amarilla por tormentas en Neuquén: cuándo se empieza a sentir

Neuquén forma parte de las 8 provincias bajo alerta amarilla en todo el país. Casi todo el territorio, excepto el departamento Los Lagos, estará afectado.

El SMN extendió un alerta meteorológico por tormentas que afectará a Cipolletti y el Alto Valle.

Luego de semanas marcadas por el aumento de temperaturas, característico de esta época del año, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó una alerta amarilla por tormentas que afectará a 7 provincias. Entre ellas se encuentra Neuquén.

El organismo advirtió que "el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente".

El alerta meteorológico en Neuquén afectará en todo el territorio provincial, excepto en el departamento Los Lagos. Si bien se espera que las tormentas impacten durante el martes a la tarde, ya hacia al mediodía irá en aumento la probabilidad de precipitaciones en la capital. La temperatura se mantendrá entre los 25°C y 31°C.

Tormentas neuquen (1)

El miércoles amanecerá nublado, tal como el martes. Hacia el mediodía, se despejará parcialmente, aunque esto no durará, ya que ráfagas de hasta 50 km/h traerán consigo nubes nuevamente. Mientras se llega al pico de temperatura, que será de 35°C, se esperan tormentas aisladas.

El jueves repetirá pronóstico durante la mañana, con 18°C y cielo nublado. Hacia la tarde y noche se estima que las temperaturas ascenderán hasta los 32°C, con un aumento en la velocidad del viento, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Para el viernes, el SMN prevé un marcado descenso en las temperaturas, con aumento progresivo en la velocidad del viento y nubosidad presente durante toda la jornada. Las temperaturas pasarán de 17°C durante la primera mañana a 29°C hacia la tarde.

El clima para el fin de semana

Para el sábado continúa el descenso de la temperatura. El pronóstico extendido del SMN indica que la mínima, durante la primera mañana, será de 11°C. Durante la tarde, llegará hasta los 26°C. El viento continuará aumentando en intensidad, llegando a ráfagas de 70 km/h por la tarde. El cielo permanecerá parcialmente nublado toda la jornada.

clima-neuquén-nublado.jpg

Para el domingo se espera una temperatura mínima de 9°C y una máxima de hasta 25°C, valor que se sentirá durante la tarde. El viento amainará con respecto al sábado, aunque para el final de la jornada se sentirán ráfagas de hasta 60 km/h. El cielo permanecerá parcialmente nublado.

Alerta amarilla en 8 provincias

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta amarilla por tormentas fuertes. “El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente”, señaló el SMN.

tormentas Los técnicos marcan que las tormentas generan picos de tensión capaces de dañar equipos electrónicos en segundos.

Esta alerta rige para las zonas del suroeste de la provincia de Buenos Aires; y de La Pampa, San Luis, Neuquén y Río Negro. En Mendoza, se esperan valores de precipitación mayores, con la posibilidad de llegar a 40 mm.

En Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires se espera la llegada de la tormenta para la noche. En Neuquén, Río Negro y Chubut, las condiciones comenzarán a afectar hacia la tarde.

Por otro lado, el organismo advirtió que rige una alerta meteorológica amarilla por vientos fuertes. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h", destacó. Los intensos vientos afectarán este martes en las regiones de Chubut y Santa Cruz