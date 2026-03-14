Cuáles son las 14 provincias que están bajo alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas, lluvias y vientos fuertes para gran parte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que alcanza a 14 provincias argentinas para este sábado 14 de marzo, debido a la presencia de tormentas fuertes, lluvias persistentes y vientos intensos en diferentes zonas del país.

Según el informe, los fenómenos se presentarán principalmente en provincias del norte, el centro y la Patagonia , con precipitaciones de variada intensidad, actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían generar complicaciones en algunos sectores.

El SMN indicó que Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe y Córdoba estarán bajo alerta amarilla por tormentas durante la jornada. Según el organismo, las mismas tendrán una variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Los especialistas estiman precipitaciones acumuladas entre 25 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores los valores podrían ser superiores de forma puntual.

lluvias Según el mapa de alertas difundido por el organismo meteorológico, el nivel amarillo rige para amplios sectores del centro de la Argentina.

En cuanto al desarrollo del fenómeno, el SMN precisó que Jujuy y Salta registrarán tormentas durante la noche en sus sectores del este, mientras que Tucumán tendrá actividad durante la tarde y la noche en casi toda la provincia.

Por su parte, Santiago del Estero presentará tormentas por la tarde en el sur y por la noche en el centro y norte, mientras que Catamarca, Santa Fe y Córdoba también tendrán condiciones inestables durante la tarde.

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Lluvias persistentes en la cordillera

El organismo también emitió alertas por lluvias para sectores cordilleranos de la Patagonia, especialmente en Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. En estas regiones se esperan precipitaciones persistentes, algunas localmente fuertes, con acumulados estimados entre 15 y 30 milímetros.

En Tierra del Fuego, en particular, se prevén entre 20 y 40 milímetros de lluvia, con posibilidad de registros mayores en forma puntual.

Además, el SMN indicó que en las zonas de mayor altura no se descartan nevadas aisladas, especialmente hacia comienzos de la próxima semana.

RAFAGAS El SMN comunicó la vigencia de alertas de nivel amarillo por fuertes vientos y lluvias .

En cuanto a la evolución del fenómeno, Neuquén tendrá alerta durante la noche, con alerta amarilla por la tarde y naranja por la noche. En Río Negro, el alerta será amarillo por la tarde y naranja por la noche, mientras que Chubut registrará lluvias durante la tarde y la noche, y Tierra del Fuego será afectada durante la noche.

tormenta La alerta del Servicio Meteorológico Nacional se extiende a varias provincias en lo que resta de la semana.

Fuertes vientos en la Patagonia

El SMN también advirtió sobre vientos fuertes en gran parte de la Patagonia, particularmente en Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, acompañados por ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

En Tierra del Fuego y las zonas costeras de Santa Cruz, los vientos soplarán desde el sector norte, aunque con intensidades similares. En tanto, en Mendoza, especialmente en la zona baja de Malargüe, se espera la presencia de viento Zonda, con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h y ráfagas de hasta 60 km/h.

Este fenómeno suele provocar aumento brusco de la temperatura, baja humedad y reducción de la visibilidad, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Recomendaciones

El SMN pidió mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad, especialmente en las zonas donde se esperan tormentas fuertes o vientos intensos.

Además, las autoridades recomiendan extremar precauciones al circular por rutas, evitar actividades al aire libre durante las ráfagas intensas, asegurar objetos que puedan volarse y no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables.