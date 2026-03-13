Alerta por fuertes tormentas: se esperan 60 mm de lluvia y vientos de 70 km/h

El SMN advirtió sobre un fuerte fenómeno que impactará este viernes, y no descartan la caída de granizo. Cuáles serán las zonas más afectadas.

Rige una alerta de nivel amarilla para varias provincias durante este viernes.

La inestabilidad climática sigue siendo una constante en el mes de marzo, y ya en el inicio de un nuevo fin de semana se advirtió sobre la presencia de un fuerte fenómeno que afectará a varias regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta amarilla por tormentas que rige para toda la jornada de este viernes 13 de marzo

El organismo advirtió por lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo en varias provincias del centro y oeste del país durante la noche.

Alerta amarilla por fuertes tormentas: qué zonas estarán afectadas

"El área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundantes lluvias en cortos períodos", indicó el SMN.

Asimismo, aclaró que se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 mm, que pueden ser superados de manera local.

La alerta amarilla por tormentas afectará a las provincias Mendoza, San Luis, Córdoba y La Pampa para este viernes 13 de marzo.

mapa_alertas (2)

Recomendaciones del SMN:

Ante la vigencia de esta alerta de nivel amarillo en varias provincias, el SMN emitió una serie de recomendaciones para que la población tenga en cuenta:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

El SMN emitió un nuevo alerta por lluvias y fuertes vientos para Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe climatológico especial por lluvias intensas y fuertes vientos para la provincia de Neuquén. Según el organismo, el fenómeno se extenderá por varios días.

De acuerdo con la información, el ingreso de un sistema de frentes fríos sobre la Patagonia norte provocará precipitaciones persistentes en la región cordillerana, con acumulados que podrían ser significativos en zonas de montaña. El alerta incidirá durante la noche del sábado 14 de marzo y se extenderá, al menos, hasta el martes 17.

lluvias El SMN emitió en las últimas horas, una serie de alertas que alcanzan nivel amarillo y naranja que se harán sentir con fuerza.

El informe advierte que los montos de lluvia acumulada podrían ubicarse entre los 70 y 120 milímetros, aunque en sectores puntuales estos valores podrían superarse de manera localizada.

Lluvia para Neuquén y Río Negro

El fenómeno afectará principalmente a la cordillera de Neuquén, la cordillera de Río Negro y el norte de Chubut, donde las precipitaciones se presentarán mayoritariamente en forma de lluvia durante todo el período del evento meteorológico.

Las condiciones podrían generar complicaciones en rutas, caminos de ripio y actividades al aire libre.

Desde el SMN indicaron que este tipo de sistemas meteorológicos pueden provocar lluvias continuas durante varias jornadas, lo que aumenta el riesgo de acumulación de agua y posibles inconvenientes en áreas de pendiente o cercanas a cursos de agua.

Fuertes vientos con ráfagas

El informe emitido por el SMN advierte también por vientos intensos del sector oeste, que afectarán principalmente a la zona cordillerana de Neuquén.

Según las previsiones del organismo, las velocidades del viento se ubicarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora. Por su parte, las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h en algunos sectores.

Estas condiciones podrían generar reducción de visibilidad, caída de ramas o complicaciones en rutas de alta montaña, especialmente en pasos internacionales o zonas expuestas.