Alerta por tormentas con lluvias de hasta 60 mm y fuertes vientos: a qué zonas afectará

El SMN emitió una alerta de nivel amarillo y advirtió sobre la presencia de lluvias abundantes en cortos períodos y actividad eléctrica.

En este contexto, el SMN emitió una serie de recomendaciones para tener en cuenta ante la presencia del fuerte temporal.

En el inicio de una nueva semana y tras las intensas lluvias que se registraron durante el fin de semana en distintas partes del país, se advierte sobre la continuidad de inestabilidad climática para este lunes 9 de marzo.

En la cuenta regresiva para el inicio del otoño, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que rige una nueva alerta de nivel amarillo p or fuertes tormentas y lluvias que afectarán a varias provincias.

Según precisó el organismo, rige una alerta amarilla para este lunes, donde las zonas se verán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual. Esta alerta alcanzará a algunas zonas de Buenos Aires, Formosa y Misiones, indicó el SMN.

mapa_alertas

Alerta por lluvias intensas

Por otro lado, rige una alerta de nivel amarillo por intensas lluvias. Las áreas serán afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local.

Además, rige una alerta amarilla por lluvias para algunos sectores de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Según preciso el SMN, las lluvias afectarán por la mañana a las provincias de Formosa, Río Negro, Santa Cruz. Y por la tarde a Misiones, Buenos Aires, Tierra del Fuego.

mapa_alertas (1)

Recomendaciones

Ante la presencia de estis fenómenos, el organismo emitió una serie de recomendaciones para tener en cuenta:

Alerta por tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta por lluvias

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cómo seguirá el tiempo en Neuquén

Tras la tormenta registrada este domingo, el pronóstico anticipa que las condiciones inestables continuarán en el Alto Valle durante el inicio de la semana, con temperaturas en ascenso y probabilidad de nuevas lluvias y tormentas aisladas hasta el miércoles.

De acuerdo con los informes meteorológicos, este lunes comenzará con cielo variable y todavía con cierta inestabilidad en la región. Se espera una jornada templada, con temperaturas máximas cercanas a los 28 grados y mínimas alrededor de los 13. Durante el día podrían registrarse algunos chaparrones aislados, aunque con tendencia a mejorar hacia la noche. El viento soplará leve a moderado desde el este.

Clima - nublado (3)

Para el martes, en tanto, se prevé un aumento más marcado de la temperatura en la región. Las máximas podrían alcanzar los 33 grados en la ciudad de Neuquén y el resto del Alto Valle, en un contexto de cielo parcialmente nublado e inestable. Los especialistas no descartan la formación de tormentas hacia la noche, en una jornada que además podría presentar ráfagas de viento moderadas.

El miércoles continuaría con condiciones similares, caracterizadas por temperaturas elevadas para la época y períodos de nubosidad variable. Las máximas volverían a ubicarse en torno a los 33 grados, mientras que las mínimas rondarían los 13. Si bien podrían presentarse momentos de inestabilidad, se espera que el cielo se mantenga mayormente parcialmente nublado durante gran parte de la jornada.