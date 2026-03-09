Impresionante tormenta y corte de rutas en Rincón de los Sauces: debieron rescatar a siete personas

Las intensas lluvias y tormentas de este domingo afectaron principalmente el noreste de la provincia de Neuquén, donde varias rutas sufrieron complicaciones. En Rincón de los Sauces , siete personas debieron ser rescatadas tras intentar cruzar un cañadón en dos vehículos.

El grave incidente ocurrió en la Ruta Provincial 6 , cerca del área urbana de la localidad, donde dos vehículos de empresas petroleras intentaron cruzar un cañadón a pesar de que el tránsito estaba interrumpido.

"Hubo una asistencia inmediata a dos vehículos que intentaron cruzar, de los cuales se encontraban siete personas dentro de estos dos vehículos y bueno, gracias a Dios no pasó a mayores", detalló el director de Protección Civil, Carlos Cruz, en diálogo con LU5. El funcionario destacó la labor de los bomberos y equipos municipales para evitar una tragedia.

En otro hecho similar en la misma zona, un motociclista también puso a prueba la fuerza del agua. Cruz relató que "la persona sale caminando un poco más adelante y la moto directamente se ve arrastrada por el cañadón".

El funcionario advirtió sobre la "imprudencia" de los conductores que pusieron en riesgo su vida al intentar atravesar los intensos cauces de agua y fue tajante al calificar estas acciones: "Esto se debe obviamente a la imprudencia de querer cruzar un cañadón activo para probar suerte... es una situación totalmente riesgosa".

Embed

Estado de las rutas

El paso de un frente de tormentas de variada intensidad dejó como saldo complicaciones viales. El fenómeno meteorológico se concentró con mayor fuerza en el sector noreste, tal como habían anticipado las alertas previas.

Las tormentas también generaron el ingreso de barro y agua en la Ruta Nacional 40, afectando la calzada y un guardarrail, daño que ya fue subsanado por Vialidad Nacional. Actualmente, equipos de Vialidad Provincial trabajan en la reparación y limpieza de las rutas provinciales 3, 5, 6, 7 y 10 (esta última en cercanías de Mariano Moreno) debido a la acumulación de sedimentos.

tormenta rincon

Respecto a la zona de Arroyo Carranza, punto crítico donde el año pasado se registraron incidentes graves, Cruz confirmó que se prevén novedades para el inicio de este año sobre la construcción de un nuevo puente, obra que ya contaría con licitación.

Pese a la inestabilidad registrada, la zona de la Confluencia no sufrió el impacto esperado debido a una rotación de vientos que evitó un flujo mayor de agua en la capital. Para este lunes, se espera que el panorama mejore paulatinamente. "Las condiciones empiezan a mejorar y será una semana bastante cálida con algo de viento leve", concluyó el director provincial.