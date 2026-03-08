Se viene la tormenta en Neuquén: alertan por lluvias, chaparrones y ráfagas de hasta 50 km/h

El domingo está pronosticado tormentas aisladas por la mañana y fuertes por la tarde y noche. A cuánto llegarán las ráfagas durante la jornada.

La alerta naranja este domingo llegará con condiciones inestables en Neuquén capital y zonas cercanas, donde el pronóstico anticipa una jornada con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones , especialmente desde la tarde y durante la noche.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , el día comenzará con tormentas aisladas por la mañana, pero el panorama se complicará hacia la tarde cuando se esperan tormentas fuertes, con mayor probabilidad de precipitaciones.

Según el SMN, la mañana tendrá una probabilidad de lluvia de entre 10% y 40%, con tormentas aisladas y una temperatura cercana a 20°C.

Alerta naranja domingo 8-3-2026 Las zonas de alerta naranja este domingo en Neuquén.

Sin embargo, el escenario cambia desde las primeras horas de la tarde, cuando la probabilidad de precipitaciones sube a entre 40% y 70%, con tormentas eléctricas más intensas y una temperatura máxima de 28°C.

Pronóstico en Neuquén: cuánto podría llover

Las condiciones inestables continuarán durante la noche, con lluvias y tormentas fuertes, mientras la temperatura descenderá nuevamente a unos 20°C.

El pronóstico habla de lluvias, chaparrones y actividad eléctrica, con probabilidades que alcanzan hasta 70% durante la tarde y la noche, lo que indica que podrían registrarse precipitaciones intermitentes a lo largo del día.

Desde la AIC también se anticipa un domingo inestable, con tormentas durante el día y condiciones variables durante la noche.

El viento será otro factor importante de la jornada y esque la velocidad será de entre 23 y 31 km/h, la dirección predominante sreá del norte por la mañana y rotando al noreste por la tarde y noche y las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h

Estas condiciones pueden generar momentos de mayor intensidad durante el desarrollo de las tormentas.

El día tendrá amplitud térmica moderada con una mínima de 19°C y una máxima: 28°C. La temperatura durante la mañana rondará alrededor de 20°C en tanto que por la noche, cerca de 20°C con cielo inestable.

tormenta neuquen Se viene la tormentra en Neuquén tras la alerta naranja emitida por el Servicio Metereológico Nacional.

El domingo tendrán por condiciones típicas de inestabilidad de verano tardío, con calor durante la tarde, desarrollo de tormentas eléctricas y posibles chaparrones.

Por eso, en Neuquén, y alrededores se recomienda prever lluvias y ráfagas de viento, especialmente desde la tarde, cuando se espera el momento más intenso del fenómeno.

Alerta por tormentas en el centro y norte de Neuquén

El SMN emitió una alerta por tormentas que abarca sectores del centro y norte neuquino, donde se esperan condiciones más inestables durante la jornada. Pero el nivel naranja solo se circunscribe para la Confluencia y alrededores, y el noreste de Neuquén, cerca de Rincón de los Sauces.

Entre las zonas alcanzadas por el aviso se encuentran áreas de Confluencia, Picún Leufú, Añelo, Pehuenches, Loncopué, Picunches, Ñorquín, Chos Malal y Minas, entre otras.

En estos sectores se prevén tormentas de variada intensidad, que podrían estar acompañadas por ráfagas superiores a los 60 km/h, fuerte actividad eléctrica y precipitaciones intensas en cortos períodos.

Cordillera neuquina

En la región cordillerana, el pronóstico también indica cielo mayormente nublado e inestabilidad, con probabilidades de lluvias y tormentas aisladas.

Las temperaturas serán más frescas que en el Alto Valle, con mínimas cercanas a los 8 o 10 grados y máximas que rondarán entre 18 y 21 grados, especialmente en localidades como San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Norte provincial

En el norte de la provincia, donde se encuentran localidades como Chos Malal y Andacollo, también se esperan tormentas aisladas durante la jornada, en línea con la alerta emitida por el SMN, sin embargo en la actualización del pronóstico desdde las 6.22 no se evidencian alertas.

Las temperaturas máximas podrían ubicarse entre los 22 y 24 grados, con períodos de nubosidad variable y condiciones inestables hacia la tarde o la noche.

En este contexto, el organismo recomienda seguir los reportes oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas, especialmente en las zonas alcanzadas por el alerta meteorológico.