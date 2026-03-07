Trump anticipa duros ataques a Irán y amenaza con la "destrucción total"

El presidente estadounidense tildó a Irán como el "perdedor de Oriente Medio" y se espera un fuerte golpe para este sábado.

En la octava jornada de ataques contra Irán, las tensiones en Medio Oriente volvieron a escalar tras un duro mensaje de Donald Trump , quien lanzó nuevas advertencias y aseguró que ese país atraviesa una derrota histórica frente a sus vecinos de la región.

A través de su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos aseguró que Irán “se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio” , prometiendo que no volverá a disparar contra ellos. Según el mandatario, esa decisión fue consecuencia directa del “implacable ataque de Estados Unidos e Israel” .

En su mensaje sostuvo que Teherán buscaba “tomar el control y gobernar Oriente Medio”, pero que, finalmente, terminó retrocediendo ante la presión militar. Trump también afirmó que se trata de un hecho sin precedentes históricos. “Es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos de Oriente Medio”, escribió.

En el mismo mensaje, el Presidente aseguró que los países de la región le habrían agradecido su intervención. El mandatario fue categórico al señalar que “Irán ya no es el matón de Oriente Medio, sino el perdedor de Oriente Medio”. Por otra parte, añadió que esa situación podría mantenerse durante décadas “hasta que se rinda o, más probablemente, colapse por completo”.

ataque estados unidos israel iran

Hacia el final del mensaje, Trump redobló las advertencias y adelantó posibles nuevas acciones militares. “Hoy Irán recibirá un duro golpe”, escribió. También señaló que, “debido a la mala conducta de Irán”, se está considerando “seriamente su destrucción total y muerte segura”, y que se analizan ataques contra zonas y grupos que hasta ahora no habían sido considerados como objetivos.

Irán promete detener los ataques

El mensaje del presidente estadounidense fue publicado poco después de que el mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, pidiera disculpas a los Estados del Golfo por las represalias lanzadas por Teherán durante la escalada militar en la región.

En un discurso transmitido por la televisión estatal, el presidente iraní afirmó: “Debo pedir disculpas en mi nombre a los países vecinos que fueron atacados por Irán”. Al mismo tiempo, aseguró que el país no volverá a atacar a sus vecinos ni lanzará misiles contra ellos, salvo que las agresiones se originen desde esos territorios.

Pezeshkian

Hasta el momento, Pezeshkian rechazó las reiteradas exigencias de Washington para que Irán se rinda. “Creo que debemos resolver esto a través de la diplomacia”, señaló durante su mensaje.

El mandatario forma parte de un consejo de liderazgo que supervisa la República Islámica desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, cuando un ataque aéreo mató al líder supremo, Ali Jamenei. Desde entonces, el conflicto se expandió por Medio Oriente, sacudió los mercados globales y provocó interrupciones en el tráfico aéreo.