Pochettino, rendido a los pies de Donald Trump: "Claro, señor presidente"

El técnico argentino, que dirige ala selección de Estados Unidos, contó un diálogo que tuvo con el presidente de aquel país.

Faltan un poco más de tres meses para el inicio del Mundial 2026. La selección de Estados Unidos, país anfitrión del evento junto a México y Canadá, se perfila como una de las posibles revelaciones del torneo. Lejos de esconder sus ambiciones, el entrenador del equipo, Mauricio Pochettino, ya se animó a hacer una promesa audaz nada menos que al presidente norteamericano, Donald Trump.

El encuentro entre el técnico argentino y el mandatario ocurrió durante el sorteo de la fase de grupos, y el propio Pochettino relató la anécdota en el High Performance Podcast.

Según su testimonio, Trump se le acercó para preguntarle directamente sobre las posibilidades del combinado de las barras y las estrellas. "En el sorteo, conocí a Donald Trump unos minutos. Me preguntó: '¿Qué opina, entrenador? ¿Puede ganar el Mundial?'. Dije: 'Claro, señor Presidente. Porque estamos en Estados Unidos'", reveló el exentrenador del Tottenham.

Esta declaración no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la filosofía motivadora que Pochettino ha intentado inculcar desde su llegada al banquillo estadounidense en septiembre de 2024. "El sueño americano está ahí. Se trata de ser el primero. Ser el número uno. Creemos firmemente que podemos ganar. Después de un año y medio, la gente empieza a sentir que podemos", continuó Pochettino, desbordando optimismo sobre la posibilidad de levantar el trofeo.

El mensaje del entrenador ha sido consistente desde su primer día al frente del equipo. En su presentación oficial, ya había dejado claras sus intenciones de construir una mentalidad ganadora. "Creo que tenemos tiempo. Realmente tenemos que creer en esto, tenemos que creer en que podemos ganar todos los partidos, que podemos ganar la Copa del Mundo. Queremos jugadores que cuando vengan a entrenar desde el día 1 piensen en grande. Es la única forma de crear esta idea o filosofía, que todos juntos pongamos nuestros talentos al servicio del equipo", afirmó en aquel entonces.

Rendimiento irregular

A pesar de la confianza, el camino de Pochettino al frente de la selección no ha estado exento de obstáculos. El entrenador aún no ha conseguido títulos; su actuación más destacada fue el subcampeonato en la Copa de Oro de la Concacaf, donde cayeron 2-1 ante México en Houston. Además, el equipo llegó a atravesar una racha de cuatro derrotas consecutivas en partidos amistosos. El balance hasta la fecha es de 18 partidos dirigidos, con 10 victorias, 7 derrotas y un empate.

En la próxima cita mundialista, Estados Unidos compartirá el Grupo D con Paraguay, Australia y el equipo que surja del repechaje europeo, que disputarán Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo.