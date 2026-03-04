Coudet llegó al país y ya habla como entrenador de River: cómo será el día del DT

El nuevo entrenador del millonario habló con la prensa en el Aeropuerto y se prepara para firmar su contrato con la institución. Cómo sigue su día.

Chacho Coudet ya llegó a la Argentina para ponerse el buzo de entrenador de River luego de una rápida gestión de la dirigencia del club que levantó el teléfono rápidamente y convenció al entrenador para que deje su etapa en el Alavés de España y tome el mando del equipo que dejó Marcelo Gallardo .

Pasadas las cuatro de la mañana en el territorio argentino, el entrenador arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza vestido de negro, con gorra, para no llamar demasiado la atención aunque con el rostro descubierto. Rápidamente la prensa que lo esperaba en el interior del edificio lo abordaron y le sacaron sus primeras palabras como entrenador del millonario, aunque resta la firma.

“Fue un viaje largo, contento con lo que se está dando y bueno, para agradecerle al estar y nos vemos en un ratito. Tengo que pasar por casa y voy para el Monumental ”, dijo ante la prensa y sumó: “Sinceramente, tiempo atrás no esperaba el llamado, pero se dio todo muy rápido . Estoy contento y agradecido con River y con toda la gente”.

"ESTOY MUY CONTENTO Y AGRADECIDO CON RIVER", las primeras palabras del Chacho Coudet en su llegada al país. Afirmó que "no esperaba el llamado y que se dio todo muy rápido".





Los hinchas no tuvieron tiempo ni de lamentar la salida del entrenador que ya tienen nuevo entrenador. En muchos hinchas, ilusiona la llegada del entrenador que se ha destacado en su carrera por su euforia a la hora de dirigir los planteles que tuvo a cargo.

Cómo será el día de Coudet en River

El primer paso está completado: llegar al país. Ahora el entrenador tendrá que acercarse por la mañana al estadio Más Monumental para firmar contrato en las oficinas junto al presidente del club Stefano Di Carlo. Según se conoció el contrato estará vigente hasta finales del 2027.

Luego de la firma de contrato correspondiente y las fotos oficiales de la institución, el entrenador brindará una conferencia de prensa en el Salón Auditorio para permitirle preguntas a la prensa presente en el lugar. Esto será la antesala al primer cara a cara y, también, primer entrenamiento junto al plantel que será por la tarde en el River Camp de Ezeiza.

Sin embargo para el debut oficial deberá esperar hasta el próximo jueves 12 en el duelo ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios debido a que la fecha programada para este fin de semana fue suspendida por el paro impulsado por AFA.

¡EL CHACHO YA ESTÁ EN ARGENTINA! "Ahora seguimos para el Monumental, entrenamiento, todo...", así fue el arribo de Eduardo Coudet al país, para convertirse en nuevo DT de River.

Qué había dicho el presidente de River sobre Coudet

"A partir de lo de Marcelo, a los dos días empezamos a conversar con Enzo (Francéscoli) de manera privada sobre qué hacer, si bien quedaba el partido del jueves. En el ejercicio que fuimos haciendo Enzo hace un análisis respecto de ciertas pautas con las que debía encuadrarse el perfil del entrenador. La primera de ellas era que fuese alguien de la casa, acá la experiencia y la evidencia histórica indicaba que había sido siempre complejo alguien que no fuera de la casa", detalló Di Carlo en diálogo con ESPN.

Luego sumó: "A partir de ahí se siguió un proceso de selección más fino con otras pautas en las que se buscaron, en cuanto a los fundamentos de la decisión, por ejemplo, alguien que tenga cierto grado de experiencia en el trato directo y frecuente con profesionales. Chacho tenía además el diferencial de haber campeonado en Argentina, con lo que significa, un fútbol especial, más friccionado y con particularidades que nunca están demás conocer y entender".

"Enzo lo conoce con más profundidad y es quien recomienda el nombre, yo lo tomé y adherí de manera inmediata. Porque es un metódico, un trabajador y una persona obsesiva de lo que hace. En estos lugares tenemos que estar todas personas que seamos obsesivas de lo que hacemos. Acá la exigencia y la dimensión de River no permite que alguien flote", sentenció Di Carlo.