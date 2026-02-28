El representante de Coudet reconoció contactos con River

Christian Bragarnik deslizó en una entrevista que ya entabló la primera conversación con el presidente del Millonario.

El representante de Eduardo Coudet, Christian Bragarnik , confirmó haber recibido un llamado por parte de la dirigencia de River Plate , para confirmarle que el Chacho es “uno de los candidatos”. El empresario afirmó que la primera comunicación entre ambas partes se dio ayer, y que podría haber una charla directa con el DT en las próximas horas.

Luego de la despedida de Marcelo Gallardo , y aunque tiene contrato con el Alavés de la primera categoría española, Eduardo Coudet comienza a erigirse como la principal opción para ser el nuevo entrenador del “Millonario”.

En el día posterior al último encuentro dirigido por Gallardo en River, un holgado triunfo por 3-1 ante Banfield, la dirigencia del conjunto de la banda roja comenzó a moverse en búsqueda de su reemplazante , con Coudet como uno de los apuntados.

También, los periodistas partidarios mencionaron que la dirigencia de River está buscando sumar un nuevo cargo: un director deportivo. Este sería nexo entre la presidencia y la secretaría técnica, dirigida por Enzo Francescoli, y reportaría tanto a él como a Stefano Di Carlo. Leo Ponzio volvería a ocupar un lugar más cercano al plantel y los futbolistas.

Las palabras de Bragarnik sobre su comunicación con dirigentes de River

Según comentó su representante Christian Bragarnik, ambos están “a la espera” de que se concrete su llegada, asegurando que recibió el llamado hoy y admitiendo haber pensado: “al fin me llaman”.

Catalogándose como una persona “transparente”, el empresario aclaró lo comentado por el entrenador en una conferencia de prensa anterior, en la que afirmó no haber recibido ningún contacto de parte de River, al detallar que la conversación se dio hoy, con posterioridad a la salida de Gallardo.

En una comunicación que consideró “cauta”, el representante dialogó con el presidente Stefano Di Carlo y los dirigentes Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, que le confirmaron a Coudet como uno de los candidatos.

Poniendo paños fríos en el asunto, Bragarnik deslizó que todavía resta la etapa de negociación, comentando que primero hablará con el entrenador y las autoridades del Alavés, y detallando que “hay un montón de cosas que solucionar, en lo deportivo y lo económico” y que, aunque tiene contrato hasta junio en España, no hay contrato que no se pueda renunciar, ya sea llegando a un acuerdo o abonando una indemnización.

El presente del Chacho Coudet y sus números como entrenador

Eduardo Coudet se encuentra contratado por el Alavés, elenco que marcha decimocuarto en LaLiga con 27 puntos tras 26 jornadas, a tres unidades de la zona roja. Desde su llegada, a mediados de la temporada pasada, el “Chacho” disputó 55 partidos, ganó 17, empató la misma cantidad y perdió en 21 oportunidades, con un 41% de efectividad.

En el resto de su carrera, que comenzó en 2015 con un recordado equipo de Rosario Central, Coudet dirigió brevemente al Tijuana de México y tuvo un recordado ciclo en Racing, entre 2017 y 2020, que le dejó sus primeros dos títulos: la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019.

Su carrera continuó en el Inter de Porto Alegre, en dos ciclos, tres temporadas en el Celta de Vigo español y menos de un año en Atlético Mineiro de Brasil, en donde alzó el campeonato estadual Mineiro.