Quién es el tenista argentino suspendido por arreglo de partidos

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) dio a conocer en las últimas horas una suspensión de seis años y nueve meses contra el tenista argentino Leonardo Aboian , además de una multa de 40.000 dólares, tras haber admitido 30 violaciones al Programa Anticorrupción del Tenis.

El jugador de 27 años fue castigado tras admitir “haber amañado ocho de sus propios partidos individuales y dobles en el ITF World Tennis Tour y el ATP Challenger entre 2018 y 2025″, según detalló la ITIA en un comunicado que difundió este viernes.

Aboian había sido suspendido provisionalmente el 19 de septiembre del 2025 mientras se desarrollaba la investigación, pero ahora con esta sanción definitiva quedará marginado de las canchas hasta el 18 de junio de 2032: “Tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional”.

image

Además de reconocer el arreglo de resultados en ocho de sus presentaciones, el tenista argentino aceptó “todos los cargos de la ITIA”, entre los que se enumeraron “facilitar apuestas, manipular el resultado de eventos, recibir pago por no hacer su mejor esfuerzo y no informar sobre enfoques corruptos”.

Si bien hoy su nombre figura bajo el ranking 997° de la ATP a nivel singles, Aboian llegó a escalar hasta el puesto 453° de individuales en septiembre del 2022 y figuró 229° del mundo en dobles en abril del año pasado, meses antes de la sanción. Incluso llegó a ubicarse 196° de singles en la ITF.

Quién es Leonardo Aboian

A nivel ITF, Leonardo Aboian registró tres títulos individuales entre 2021 y 2022 con dos M15 en El Cairo y un M25 también en Egipto. En dobles, su cosecha fue más abultada: ostenta 19 coronas de ITF desde el 2019 hasta su última conquista en 2025. En pareja con Juan Pablo Grassi Mazzuchi, ganó el título en dobles del M15 de Buenos Aires en 2019 y repitió otras celebraciones en el país: conquistó el M25 de Salta con Santiago de la Fuente y se quedó con el M25 de Río Cuarto del 2022 en compañía de Ignacio Monzón.

image

Su última coronación se dio pocos días antes de recibir el castigo provisional: ganó el título de dobles del M15 de Santiago de Chile en agosto del 2025 también en compañía de Monzón. Vencieron en la final al norteamericano Milledge Cossu y el argentino Felipe Dreer por 6-2 y 6-4. Según los registros de la ATP, cosechó a lo largo de sus años de carrera 93 mil dólares. Ahora deberá pagar una multa de 15 mil dólares, ya que 25 mil de los 40 mil totales estarán en suspenso del cumplimiento de la pena.

Aboian jugó por última vez de manera oficial en el Challenger de Villa María que se celebró a mediados de septiembre del año pasado: cayó en la primera ronda del dobles junto con Valerio Aboian ante sus compatriotas Valentín Basel y Franco Ribero. En singles superó la primera fase de la qualy tras superar por 6-0 y 6-3 a Dante Pagani, pero fue superado en la siguiente instancia por Facundo Bagnis (1-6 y 2-6).

El jugador de 27 años contabilizó sus primeras apariciones en el circuito profesional en el 2015 con la participación de distintos torneos de la escala ITF en Argentina y sumó su primer punto ATP con una victoria en un torneo en Chaco. Su trayectoria en dobles lo vio comenzar a meterse en el ranking a partir de unas semifinales de un certamen en Santa Fe en el 2017 que lo vio llegar hasta semifinales.