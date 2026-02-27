Boca recibe a Gimnasia de Mendoza con Paredes y sin Cavani: hora, formaciones y TV

En el Torneo Apertura, el Xeneize viene de empatar ante Racing también en La Bombonera, donde el equipo fue reprobado.

Boca recibirá este sábado a Gimnasia de Mendoza , por la octava fecha del Torneo Apertura , en un partido que estará marcado por el regreso del mediocampista Leandro Paredes , ya recuperado de su lesión.

El encuentro, que está programado para las 17:45 , se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera” y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.

Boca llega a este encuentro luego de empatar en la última fecha como local frente a Racing, mientras que el martes debutó en la Copa Argentina con un cómodo triunfo 2-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, con un doblete del delantero paraguayo Adam Bareiro.

convocados boca gimnasia

Pese a ocupar la novena posición en la Zona A del Torneo Apertura con ocho unidades, los dirigidos por Claudio Úbeda tienen un partido menos que el resto de los equipos (deben uno ante Lanús), por lo que en caso de vencer a los mendocinos se acomodarán en la tabla.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, viene de igualar 1-1 como local frente a Independiente y, si bien está 13° con siete puntos, una histórica victoria en “La Bombonera” le permitiría soñar con pelear por el ingreso a los playoffs.

Las formaciones de Boca y Gimnasia de Mendoza

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Wiegandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Franco Saavedra, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Luciano Paredes; Facundo Lencioni, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Ulises Sánchez; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Torneo Apertura

Zona A - fecha 8

Boca - Gimnasia de Mendoza

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Nicolás Lamolina

Hora: 17:45.

TV: TNT Sports Premium

¿Qué pasa con Edinson Cavani?

La continuidad de Edinson Cavani en Boca empieza a generar interrogantes. El uruguayo sería nuevamente marginado de la convocatoria para el duelo que el conjunto xeneize sostendrá mañana frente a Gimnasia de Mendoza en La Bombonera, correspondiente a la fecha 8 del Apertura (el encuentro está pactado para las 17:45). Este nuevo contratiempo alimenta las especulaciones sobre un eventual retiro anticipado, pese a que el vínculo del delantero con la entidad de la Ribera se extiende hasta diciembre de 2026.

Según varios periodistas que cubren el día a día de Boca, el panorama se tornó complejo en las últimas horas. Luego de haber sido inicialista en el compromiso ante Racing en condición de local y quedar fuera de la nómina que dispuso Claudio Úbeda para la presentación por Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy en Salta (Cavani ni siquiera abordó el vuelo charter que transportó a los suplentes), el atacante había mostrado signos de mejoría. Sin embargo, durante la práctica del jueves volvieron a encenderse las alertas por las dolencias que persisten en su zona lumbar, lo que llevó al cuerpo técnico a apartarlo del compromiso venidero.

Cavani Boca entrenamiento

Ante este escenario, el charrúa se someterá a estudios médicos para evaluar con precisión el estado de la lesión y definir los próximos pasos en su proceso de recuperación. Las pruebas permitirán determinar con qué chances reales cuenta para retomar la actividad en la máxima categoría del fútbol argentino en el corto y mediano plazo.

"Recién después de estos chequeos tendremos un diagnóstico certero sobre cómo será la rutina de Edinson de ahora en más", señalaron desde el entorno del jugador. Mientras tanto, en los pasillos de Brandsen 805 cobran fuerza los rumores que indican que el atacante podría anticipar su retiro de la actividad profesional a raíz de esta lesión y la consecuente inactividad.

El horizonte para el futbolista de 39 años se presenta cada vez más complejo, especialmente tras la reciente incorporación de Adam Bareiro. El paraguayo debutó con una actuación estelar en Copa Argentina, anotando un doblete, y pica en punta para adueñarse de la posición en adelante.