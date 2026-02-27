Cuyín Manzano: Nación dio el ok y todo listo para la construcción de la esperada pasarela peatonal

El gobierno autorizó la obra. Era el trámite que esperaba Neuquén, ya que el área pertenece al Parque Nacional Nahuel Huapi. Se hará con recursos provinciales.

Firmada el acta acuerdo con Nación, la Provincia comenzarà a construir la pasarela de Cuyìn Manzano.

Producto de las gestiones que realizó el gobernador Rolando Figueroa, el gobierno nacional firmó la autorización que faltaba y el Ejecutivo del Neuquén tiene luz verde rumbo al inicio de la construcción de la pasarela peatonal sobre el río Cuyín Manzano , que los residentes de la zona esperan desde hace más de tres décadas.

El acta acuerdo se firmó, este viernes, entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la Dirección Provincial de Vialidad y la Administración de Parques Nacionales. La autorización de Nación era indispensable porque la obra se realizará dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en el Sur de la provincia (Región de Los Lagos) .

La Provincia ya tenía (y tiene) el proceso licitatorio avanzado, el financiamiento asegurado con fondos propios y la habilitación ambiental . Ahora, con la firma del acta acuerdo, el Estado nacional cumplió la instancia administrativa que faltaba y la Provincia quedó habilitada para avanzar hacia el inicio de los trabajos.

La inversión supera los 1.400 millones de pesos y será financiada íntegramente con recursos provinciales. El plazo estimado de ejecución es de 9 meses desde el inicio efectivo de los trabajos.

“Con la firma del acta acuerdo con Nación, tenemos todo listo para lo que será el inicio de la obra de la pasarela sobre el río Cuyín Manzano, una demanda histórica de la comunidad”, sostuvo Figueroa. Y agregó: “Tras años de espera, estamos dando los pasos necesarios para comenzar los trabajos”.

“Con recursos provinciales y proyecto listo, vamos a garantizar un cruce seguro para las familias, para que tengan acceso permanente a salud y educación, y más arraigo en nuestra zona rural. Estamos generando un cambio en la provincia para lograr integración y futuro en cada región”, expresó el gobernador.

Una obra estratégica

La pasarela tendrá 105 metros de longitud total y estará compuesta por una estructura metálica reticulada de acero de alta resistencia, diseñada para soportar cargas peatonales permanentes, acumulación de nieve y fuertes ráfagas de viento propias de la región cordillerana.

Se montará sobre fundaciones profundas de hormigón armado ejecutadas en ambas márgenes del río, con estribos calculados en función del régimen hidráulico del Cuyín Manzano, contemplando escenarios de crecidas extraordinarias y variaciones estacionales del caudal.

image

La calzada estará compuesta por losetas pretensadas antideslizantes y contará con barandas metálicas de seguridad en ambos laterales, además de accesos estabilizados, señalización y tratamiento anticorrosivo integral, cumpliendo con las exigencias ambientales propias de un área protegida.

Una demanda histórica de la comunidad

La pasarela reemplazará a la estructura que fue destruida por una crecida, en 1992. Desde entonces, las familias que habitan la margen derecha del río deben cruzar en condiciones climáticas favorables o quedar aisladas durante lluvias intensas o períodos de deshielo.

image

Más de 20 familias del paraje se beneficiarán directamente, con el acceso seguro a servicios esenciales como salud, educación y abastecimiento.

Con esta instancia administrativa cumplida por el organismo nacional competente, la Provincia avanzará con el inicio efectivo de la obra, dando respuesta concreta a una demanda histórica y reafirmando su compromiso con la conectividad y el arraigo en zonas rurales.