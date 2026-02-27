Bombazo en Boca: dicen que Cavani está muy cerca del retiro

La continuidad de Edinson Cavani en Boca empieza a generar interrogantes. El uruguayo sería nuevamente marginado de la convocatoria para el duelo que el conjunto xeneize sostendrá mañana frente a Gimnasia de Mendoza en La Bombonera , correspondiente a la fecha 8 del Apertura (el encuentro está pactado para las 17:45). Este nuevo contratiempo alimenta las especulaciones sobre un eventual retiro anticipado, pese a que el vínculo del delantero con la entidad de la Ribera se extiende hasta diciembre de 2026.

Según varios periodistas que cubren el día a día de Boc a, el panorama se tornó complejo en las últimas horas. Luego de haber sido inicialista en el compromiso ante Racing en condición de local y quedar fuera de la nómina que dispuso Claudio Úbeda para la presentación por Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy en Salta (Cavani ni siquiera abordó el vuelo charter que transportó a los suplentes), el atacante había mostrado signos de mejoría. Sin embargo, durante la práctica del jueves volvieron a encenderse las alertas por las dolencias que persisten en su zona lumbar, lo que llevó al cuerpo técnico a apartarlo del compromiso venidero.

Ante este escenario, el charrúa se someterá a estudios médicos para evaluar con precisión el estado de la lesión y definir los próximos pasos en su proceso de recuperación. Las pruebas permitirán determinar con qué chances reales cuenta para retomar la actividad en la máxima categoría del fútbol argentino en el corto y mediano plazo. "Recién después de estos chequeos tendremos un diagnóstico certero sobre cómo será la rutina de Edinson de ahora en más", señalaron desde el entorno del jugador. Mientras tanto, en los pasillos de Brandsen 805 cobran fuerza los rumores que indican que el atacante podría anticipar su retiro de la actividad profesional a raíz de esta lesión y la consecuente inactividad.

Cavani-Aplauso-Portada

Cabe recordar que Boca tiene por delante un compromiso postergado frente a Lanús el próximo miércoles, correspondiente a la séptima jornada del Apertura. Dicho encuentro se disputará justo antes del receso que experimentará el fútbol argentino por decisión de los dirigentes, en medio de la denuncia por "persecución judicial" que manifestaron Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Para dicho cotejo, la presencia de Cavani tampoco está asegurada. En el mejor de los casos, el uruguayo podría reincorporarse al equipo recién el miércoles 11 de marzo, cuando el Xeneize reciba a San Lorenzo en La Bombonera.

El horizonte para el futbolista de 39 años se presenta cada vez más complejo, especialmente tras la reciente incorporación de Adam Bareiro. El paraguayo debutó con una actuación estelar en Copa Argentina, anotando un doblete, y pica en punta para adueñarse de la posición en adelante. A esto se suma que Milton Giménez continúa su proceso de rehabilitación luego de ser intervenido quirúrgicamente por pubalgia, con regreso a las canchas recién para abril. De esta manera, la competencia en el frente de ataque se intensificará notablemente. El próximo 19 de marzo se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, certamen que dará inicio a principios de abril con el conjunto de la Ribera como cabeza de serie.

La gente ya lo silbó

El vínculo afectivo entre Cavani y el público xeneize parece haber llegado a su fin. Las insólitas oportunidades desperdiciadas frente al arco y las recurrentes ausencias en instancias decisivas de la temporada anterior lo colocaron en el centro de las críticas, especialmente considerando que porta la cinta de capitán y percibe uno de los emolumentos más elevados de la institución y del fútbol argentino en general. En su última presentación, cuando el entrenador dispuso su reemplazo en el complemento, gran parte de La Bombonera le dedicó una silbatina generalizada. Pese a este contexto, el exdelantero de PSG y Manchester United compartió un mensaje esperanzador en sus redes sociales: "Seguir y seguir".

Las estadísticas reflejan una realidad preocupante: de los últimos 18 compromisos oficiales que disputó Boca, Cavani únicamente estuvo presente en cinco y no logró completar ninguno en su totalidad. En lo que va de 2026, sumó algunos minutos frente a Platense y fue titular ante Racing (disputó 79 minutos antes de ser sustituido). Si se analiza el último año calendario, el Matador apenas convirtió 4 tantos en 22 presentaciones. Números que evidencian su limitada participación y la delicada situación futbolística que atraviesa.