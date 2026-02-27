Deportivo Rincón arrancó su gira por Mendoza y espera por el fixture

El León disputó su tercer amistoso de la pretemporada, el primero en tierras cuyanas. Cómo sigue la agenda del plantel.

Con vistas al partido frente a San Lorenzo por Copa Argentina , pautado para el 20 de marzo, Deportivo Rincón continúa con su preparación. Ya instalado en Mendoza , el conjunto neuquino disputó el jueves el primero de los amistosos programados en aquella provincia, el tercero desde que inició la pretemporada.

Luego de los partidos contra Centenario y Deportivo Roca , la delegación viajó a tierras cuyanas y en primera instancia visitó a San Martín de Mendoza , uno de los rivales que enfrentará en el Federal A, luego de haberse determinado el cambio en la distribución de las zonas.

Como es habitual en los amistosos, se realizaron dos bloques de aproximadamente 40 minutos y todos los futbolistas tuvieron rodaje. En el primero, donde jugaron los que se perfilan para ser titulares de ambos equipos, la visita se impuso 1 a 0 con gol del colombiano Cristian Canga y en el segundo igualaron sin goles.

deportivo rincón amistoso san martín mendoza (3)

Más allá del resultado, que resulta anecdótico para cualquier estadística, el entrenador Pablo Castro sigue sacando conclusiones y buscando la mejor forma colectiva de cara al mencionado duelo frente al Ciclón, que todavía no tiene sede confirmada.

El León tuvo once refuerzos para esta temporada, por lo cual el primer objetivo de la pretemporada es ensamblar las piezas con los futbolistas que ya estaban, tanto a nivel grupal como futbolístico.

Este sábado, habrá otro amistoso frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que el lunes Rincón visitará a Godoy Cruz. Finalmente, el jueves 5 de marzo, por la noche, cerrará su gira frente a Pacífico en General Alvear, ciudad del sur de esa provincia.

deportivo rincón amistoso san martín mendoza

Se pospuso el sorteo del fixture

El Consejo Federal pospuso el sorteo del fixture y la confirmación del formato del Federal A para el próximo martes 3 de marzo. En principio, la reunión estaba planteada para este viernes 27 de febrero, pero se modificó la fecha sobre la marcha.

Para Deportivo Rincón y Cipo, que pasaron de integrar la zona con los patagónicos y bonaerenses y ahora enfrentarán a cuyanos, pampeanos y cordobeses, se modificó la hoja de ruta y deberán recorrer algunos kilómetros menos.

El León tiene pautado el partido contra San Lorenzo el 20 de marzo y el inicio del Federal A será el domingo 22, con lo cual deberá tener fecha libre en el comienzo de su categoría de origen o se pospondrá la primera fecha.