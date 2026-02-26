Después de dirigir a La Amistad, Alfredo Tizza se mudó a Deportivo Rincón

El entrenador, que llegó hasta la final por el ascenso en el Regional Amateur con su equipo, ya tiene nuevo trabajo.

Luego de un buen paso por La Amistad de Cipolletti, club con el que ganó la zona Patagónica y llegó a la final por un ascenso, Alfredo Tizza continuará su carrera como entrenador en la región. En las últimas horas fue anunciado por Deportivo Rincón, que lo convocó para hacerse cargo del equipo de primera en Lifune .

El León está jugando el Federal A, torneo que disputará desde el mes que viene por tercera vez. Además, disputará la Copa Argentina, donde enfrentará a San Lorenzo en 32avos de final el próximo 20 de marzo. Ese equipo es dirigido por Pablo Castro , quien fue coordinador del fútbol del club, luego tuvo un par de interinatos y finalmente fue ratificado como entrenador del primer equipo.

Mientras tanto, Tizza llegó para asumir en el equipo local, donde tienen lugar futbolistas más jóvenes y algunos del Federal que necesitan rodaje. También tendrá a cargo la Reserva que disputa la Liga de Fútbol de Neuquén.

alfredo

"El entrenador asumirá la conducción del equipo con el desafío de consolidar un plantel competitivo, apostando al trabajo, la disciplina y una identidad de juego clara de cara al inicio del campeonato", informaron desde el club.

Durante la presentación, el presidente del club, Aníbal Villalba, destacó la importancia de la incorporación y señaló: “Sabemos que es un profesional con experiencia en el fútbol regional y hoy tenemos la oportunidad de contar con él en esta nueva temporada”.

El León juega amistosos

En medio de la pretemporada, Deportivo Rincón ya está en Mendoza, donde en los próximos días disputará diferentes partidos amistosos con vistas al Federal A y la Copa Argentina. El equipo de Castro enfrentará sucesivamente a San Martín de Mendoza, Independiente Rivadavia, Godoy Cruz de Mendoza y Pacífico de General Alvear.

Antes, en su estadía en Cipolletti, el León se midió con Centenario y luego con Deportivo Roca.