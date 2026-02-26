El rugby regional pone primera con la capacitación de los árbitros y tiene fecha para el inicio

La Unión de Rugby del Alto Valle está activa en la previa de las competencias y ya hubo varios amistosos.

El rugby de la región ya se encuentra activo con el trabajo de los clubes y la Unión del Alto Valle en los distintos aspectos. Mientras los equipos realizan la pretemporada, los árbitros también se encuentra en plena preparación para lo que viene en un calendario exigente.

El próximo fin de semana, entre el 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo, se realizará la concentración regional de referees 2026.

"Esta es una edición muy especial porque se cumplen 10 años de la primera que se hizo en el Alto Valle . Cuando empezamos con esto muchos me decía que estaba re loco y hoy es una realidad. Nos pone la vara más alto año a año para planificar el trabajo con árbitros de toda la Patagonia. Siempre hemos contado con el apoyo de la Unión del Alto Valle y eso es súper importante", dijo Víctor Riera, referente de los árbitros, a LMNeuquén.

rugby árbitros víctor rearte

Desde hace tiempo, la URAV le da vital importancia a la capacitación de los árbitros y en ese sentido Alto Valle es faro para el resto de la Patagonia, como lo es también desde el nivel de sus equipos.

Este año en la concentración van a participar 40 referees del Alto Valle, 10 de las otras seis uniones de la región Patagónica, los seis responsables del referato. Además habrá cuatro asesores, que estarán encargados de hacer las evaluaciones y los trabajos técnicos para los referees que van a dirigir el Regional Patagónico.

"Apuntamos a mejorar técnica y físicamente. Los referees empezaron a trabajar desde principios de enero en el Alto Valle pensando en la temporada 2026", agregó Riera.

árbitros

Para esta edición, además, están invitados referees históricos que formaron a los actuales conductores del referato en la región. "Queremos mostrarles el referato de hoy y que ellos compartan sus experiencia de hace 15 o 20 años atrás. La idea es homenajearlos y que sigan siendo partes de esto. Es algo que nunca se ha hecho así que para nosotros también es un gran desafío", agregó.

En el inicio de la concentración, Riera va a presentar los criterios reglamentarios a implementar en esta temporada. Lo que significa una continuidad del trabajo que se viene haciendo y los cambios que se van realizando año tras año, pero todo bajo una misma órbita.

rugby árbitros (2)

Como referee mánager, Riera destacó el apoyo de los Consejos Directivos de estos años, a la familia de los árbitros y a las estructuras de la UAR y de la URAV.

Sigue la pretemporada y ya hay fecha para el inicio oficial

Los planteles superiores de Neuquén RC y Marabunta RC ya estuvieron jugando amistosos de preparación, que sumados a los entrenamientos son claves para lo que viene.

Este sábado 28 habrá más acción, con el duelo entre Roca RC y el Azul en terreno del rojo roquense, siempre pensando en los partidos por los puntos.

Lo primero en comenzar será el Torneo Regional Patagónico que arranca el 14 de marzo. La zona 1 tendrá a Roca RC, Deportivo Portugués, Bigornia RC y Marabunta, mientras que Neuquén RC estará en la zona 2 junto a Las Águilas (Tierra del Fuego), Trelew RC y Chenque RC.

El torneo local del Alto Valle arranca el 23 de marzo y, por su parte, el Norpatagónico comenzará el 18 de abril.