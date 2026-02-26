Coudet rompió el silencio y habló por primera vez sobre la posibilidad de dirigir a River: qué dijo

El entrenador del Alavés de España brindó una conferencia de prensa previo al partido de su equipo ante el Levante y fue consultado sobre el posible traspaso.

Eduardo Coudet rompió el silencio en medio de los rumores de su llegada a River para afrontar un desafío gigante: reemplazar a Marcelo Gallardo, hombre que tiene una estatua en el club por lo hecho como DT y que decidió pegar el portazo tras la derrota ante Vélez que destapó una olla a presión. Todavía vestido con la ropa del Alavés , el Chacho habló sobre la posibilidad de volver a la Argentina para dirigir al millonario.

" Nadie de River se ha comunicado conmigo ni con mi representante , no estoy al margen del ruido que se ha formado. Para mi es una situación normal, cuando aparece tu nombre en una institución como River que es como cuando tiene que buscar entrenador Real Madrid, Barcelona, es un club a la altura de clubes top a nivel mundial, se arma mucha repercusión", comenzó diciendo la respuesta a la primera pregunta recibida.

"Es una caricia como entrenador y orgullo que me pongan en la lista de candidatos. Viven un momento especial porque despiden a uno de los entrenadores más importantes de la historia de River. Todo eso agranda aún más todo lo que pasa, pero estuve mucho tiempo en ese club y me parece una situación natural por estar en una supuesta lista de candidatos", dijo el entrenador en conferencia de prensa previo al duelo que tiene con el conjunto español contra Levante.

Por otra parte juró ante las cámaras de los medios presentes: "Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo", insistió Chacho: "Que me pongan en una lista es una caricia, pero nadie me llamó".

Con el tono humorístico que lo destacó durante toda su carrera, soltó: "No me planteo lo que pasaría si llegara. Si yo midiera 1.90 y le pegara fuerte sería un fuera de serie". Sin embargo, no descartó evaluar una oferta: "Si llegara una oferta, la valoraría".

Al Chacho Coudet le preguntaron por su respuesta en el caso de que lo llame River y contestó al mejor estilo... CHACHO COUDET.

River recibe a Banfield en la despedida de Gallardo: hora, formaciones y TV

River recibirá este jueves a Banfield, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en un partido que marcará el final del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como director técnico del “Millonario”.

El encuentro, que está programado para las 19:30, se llevará a cabo en el estadio Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Ariel Penel.

River llega a este encuentro en un flojísimo momento, ya que acumula tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y la sequía de triunfos se extiende a cuatro encuentros porque previamente había empatado con Rosario Central.

gallardo se fue

Es por esto que el equipo de Núñez está 10° en la Zona B con solo siete unidades, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Esta grave situación deportiva derivó en la renuncia de Gallardo, quien anunció que el partido de este jueves será el último suyo como director técnico de River, lo que dará fin a un muy flojo segundo ciclo en la institución.

Durante el encuentro se espera que el hincha haga sentir su disconformidad con los jugadores y la dirigencia, mientras que reconocería a una figura como Gallardo, que es el DT más ganador en la historia del club.

Banfield, por su parte, viene de tener una muy buena actuación en la última fecha ante Newell´s, equipo al que goleó 3-0 para escalar hasta la octava posición en la Zona B con siete unidades.

Las posibles formaciones de River y Banfield

Torneo Apertura

Zona B - fecha 7

River - Banfield

Estadio: Monumental

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Ariel Penel

Hora: 19:30. TV: TNT Sports Premium

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Joaquín Freitas; Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisandro Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.