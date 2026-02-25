Atención, River: estos son los números del Chacho Coudet en el fútbol argentino

El Millonario busca nuevo entrenador tras la renuncia de Marcelo Gallardo y el ex Racing y Rosario Centras es el principal apuntado.

El director técnico Eduardo “Chacho” Coudet es el principal apuntado por la dirigencia de River para reemplazar a Marcelo Gallardo y en caso de que se de su arribo, tendrá su tercera experiencia en el fútbol argentino.

La carrera de Coudet como director técnico comenzó en 2015, cuando dirigió a Rosario Central. En su primer año el “Canalla” tuvo un muy buen desempeño , ya que terminó tercero en el Campeonato de Primera División , donde pelearon hasta el final, y además llegó hasta el partido decisivo de la Copa Argentina , en el que perdieron con muchísima polémica ante Boca.

En 2016, el equipo rosarino llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores bajo el mando del “Chacho”, aunque fue eliminado de manera agónica por Atlético Nacional de Colombia, que terminaría ganando el torneo de clubes más importante de América.

Sin embargo, la derrota 4-3 frente a River en la final de la Copa Argentina y las flojas campañas en el torneo local provocaron el fin del ciclo de Coudet en Rosario Central. Luego de un frustrado paso por el Tijuana de México, Coudet volvió al fútbol argentino en 2018 para dirigir a Racing.

chacho-coudet-esta-cerca-de-ser-el-nuevo-dt-de-river-reuters-NHDWV2QNQJFLDGKZZN2QG63ANY

El funcionamiento llegó de manera inmediata, aunque el equipo flaqueaba en los momentos importantes. Prueba de esto fue la derrota ante Colón de Santa Fe en un partido donde si ganaba clasificaba a la Copa Libertadores del año siguiente y la eliminación en la primera ronda de la Copa Argentina.

Además, este ciclo estuvo marcado por los papelones constantes frente a River, que lo goleó 3-0 en la Copa Libertadores 2018 y 6-1 en la Superliga durante el 2019.

De todas maneras, su periodo en la “Academia” es recordado por los hinchas por los títulos en la Superliga 2018/19, donde sus dirigidos hicieron una campaña impresionante, y en el Trofeo de Campeones 2019, que marcó la despedida de Coudet del equipo de Avellaneda.

La carrera del “Chacho” Coudet como director técnico podría continuar en River, donde es visto con muy buenos ojos por sus dirigentes. Pero hay una gran traba: actualmente está en el Alavés de España, por lo que tendría que arreglar su salida de allí.

Los número de Coudet como director técnico en el fútbol argentino

Rosario Central:

81 partidos

37 victorias

26 empates

18 derrotas

Dos finales perdidas (Copa Argentina 2015 y 2016)

Racing:

73 partidos

37 victorias

24 empates

12 derrotas

Dos títulos (Superliga 2018/19 y Trofeo de Campeones 2019)

Gallardo se despide ante Banfield

River recibirá este jueves a Banfield, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en un partido que marcará el final del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como director técnico del “Millonario”.

El encuentro, que está programado para las 19:30, se llevará a cabo en el estadio Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Ariel Penel.

Gallardo- despedida-portada

River llega a este encuentro en un flojísimo momento, ya que acumula tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y la sequía de triunfos se extiende a cuatro encuentros porque previamente había empatado con Rosario Central. Es por esto que el equipo de Núñez está 10° en la Zona B con solo siete unidades, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Esta grave situación deportiva derivó en la renuncia de Gallardo, quien anunció que el partido de este jueves será el último suyo como director técnico de River, lo que dará fin a un muy flojo segundo ciclo en la institución.