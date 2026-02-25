¿Se extiende el paro en el fútbol argentino?: la opción que maneja AFA

Cristian Malaspina, secretario general de AFA, habló sobre la posibilidad de que el paro se extienda en caso de un fallo negativo de la justicia.

El secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Cristian Malaspina , empezó a "tantear" a los dirigentes para ampliar el Paro del Fútbol Argentino a dos fechas más, según contó el periodista Jonatan Viale en Radio Rivadavia .

"Malaspina comenzó hoy a tantear a los dirigentes para ampliar el paro dos fechas más. La idea que tienen es para la fecha 9, la 10 y también la 11" , aseguró Viale en su programa de radio Pan y Circo.

Y agregó que en off, un dirigente le confesó: "Va a depender de lo que haga el juez. Si procesan a Claudio (Tapia), Pablo (Toviggino) y Cristian (Malaspina), vamos a parar fuerte" .

Este posible parate tendrá un partido muy importante en la fecha 10, ya que se enfrentarán Boca y San Lorenzo en La Bombonera, en una nueva edición del clásico que no se disputa desde el 18 de agosto de 2024 por la Liga Profesional.

Nueva solicitud de la IGJ contra la AFA

La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para relevar documentación contable y financiera que, según el organismo, fue requerida sin respuesta.

La medida, firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, apunta a verificar posibles “graves irregularidades”, aunque aclararon que no implica una intervención ni una sanción, sino una veeduría informativa en el marco de las funciones de fiscalización.

De concretarse, los veedores deberán analizar los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, revisar libros societarios, registros financieros y elaborar un informe técnico sobre cuentas, obligaciones impositivas y previsionales.

El control también alcanzará el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), incluyendo la adquisición de inmuebles, la estructura patrimonial y los convenios firmados, con foco en la trazabilidad de los fondos utilizados.

Además, la IGJ pidió auditar los vínculos comerciales y financieros de la AFA con TourProdEnter LLC, Sur Finanzas y otras firmas relacionadas, para reconstruir el flujo de dinero y las rendiciones de cuentas.

El pedido se da luego de que el organismo rechazara el intento de la entidad de mudar su domicilio a la provincia de Buenos Aires, lo que mantuvo a la asociación bajo su órbita de control. Ahora, la designación de los veedores dependerá de la decisión final del Ministerio de Justicia.

El origen del conflicto

La investigación judicial se centra en supuestas inconsistencias en el manejo de obligaciones fiscales, lo que derivó en citaciones y medidas procesales contra autoridades de la casa madre del fútbol argentino. Desde la AFA sostienen que la denuncia tiene un trasfondo político y que la decisión de frenar la actividad busca expresar respaldo institucional a sus dirigentes y visibilizar el rechazo a la causa.

En ese contexto, la suspensión no responde a problemas económicos de los clubes ni a un reclamo gremial de futbolistas, sino a un posicionamiento institucional del propio sistema del fútbol, lo que transforma la medida en un episodio excepcional dentro del historial del deporte nacional.

Antecedentes de paros y suspensiones

A lo largo de la historia hubo interrupciones relevantes, como la huelga de futbolistas de 1948 por derechos laborales o el paro de 2017 impulsado por Futbolistas Argentinos Agremiados ante las deudas salariales que impedían el inicio de los torneos. También existieron fechas suspendidas por duelo, violencia o crisis organizativas, pero siempre con causas deportivas, económicas o gremiales.

Sin embargo, nunca se había producido una paralización general del calendario como reacción directa a una denuncia judicial promovida desde el Estado contra la conducción de la AFA, lo que coloca al actual paro del fútbol argentino en una categoría inédita dentro del vínculo entre política y deporte.