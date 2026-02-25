Muerte del bebé en el barrio San Lorenzo: acusan a la madre de homicidio "por accionar negligente"

La madre del bebé de un año y medio que murió ahogado en un balde con agua fue acusada por homicidio culposo por accionar negligente e incumplimiento de los deberes a su cargo. El hecho ocurrió el pasado domingo en su vivienda del barrio San Lorenzo.

La fiscal del caso Lucrecia Sola formuló cargos a la mujer de 38 años, por haber causado la muerte de su hijo de un año y cinco meses de edad. De acuerdo con la teoría del caso, el hecho ocurrió entre las 17 y las 20.30. Según se informó oficialmente y según lo expuesto en la audiencia, desde la mañana, el niño se encontraba solo en el patio del domicilio, llorando y reclamando la presencia de su madre, quien permanecía en el interior sin asistirlo.

La situación fue advertida por familiares que viven en la casa lindante , quienes en un momento lo retiraron del lugar, le dieron de comer, lo bañaron y lo cambiaron, y luego lo devolvieron a la vivienda. Sola explicó que en ese momento, una de esas personas ingresó, despertó a la imputada y le informó que volvía a dejar a su hijo allí, ya que debía ir a trabajar.

comisaria-16-san-lorenzo.jpg

La fiscal del caso relató que, por la tarde, el niño quedó nuevamente al cuidado exclusivo de su madre. En ese contexto, se dirigió al baño de la casa, cuya puerta estaba abierta, donde había un balde de pintura de 20 litros con agua en su interior. Allí se introdujo de cabeza y aspiró el líquido. Cerca de las 20.30 fue hallado por la mujer y trasladado a un destacamento policial cercano, donde se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que continuaron durante el traslado al hospital Heller, pero finalmente se confirmó su fallecimiento. La autopsia posterior confirmó que murió debido a una "asfixia por sumersión", sin constatarse signos de violencia.

En la audiencia, en la que intervino junto a la asistente letrada Dolores Franco, la fiscal aclaró que se trató de una imputación preliminar y solicitó un plazo de investigación de 4 meses. Luego pidió un tiempo mayor, de 6 meses, en el que la imputada no pueda mantener contacto con testigos ni familiares y requirió al juez de garantías Juan Guaita que le imponga presentaciones diarias ante la sede del Ministerio Público Fiscal.

La fiscal Sola calificó provisoriamente el hecho como homicidio culposo por accionar negligente e incumplimiento de los deberes a su cargo, en carácter de autora.

El juez Guaita tuvo por formulados los cargos y fijó el plazo de investigación solicitado y dispuso las medidas cautelares por 6 meses. En este punto, aclaró que los comparendos ante la sede del Ministerio Público Fiscal deberán ser 3 veces por semana, además de que la imputada fijará domicilio en otra vivienda de la ciudad.