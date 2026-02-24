Deportivo Rincón estrenará camiseta contra San Lorenzo

El León anunció nueva indumentaria para esta temporada. El plantel viaja rumbo a Mendoza para seguir con los amistosos.

A través de sus cuentas oficiales en las redes, Deportivo Rincón informó que tendrá nueva camiseta alternativa y la estrenará, nada menos, que contra San Lorenzo de Almagro por Copa Argentina . En el histórico duelo del próximo 20 de marzo, el León vestirá de negro con una casaca preparada por la marca Gepe Sport para la ocasión.

La nueva vestimenta tiene varios detalles, entre ellos los escudos de ambos clubes involucrados en el partido. Además, está el logo de la Copa Argentina en la manga izquierda.

Como siempre, el logo del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa se ubica en el pecho junto al de la empresa TSB .

La camiseta tiene al color negro como dominante y los detalles están en dorado. El símbolo e ídolo del club, Héctor Rueda, encabeza la foto donde se anunció la nueva casaca. A su lado están Daniel "Bomba" Carrasco y el "Oso" Alejandro Sánchez, arquero y uno de los jugadores de mayor jerarquía del plantel.

deportivo rincón camiseta

"Negra como la noche. Fuerte como nuestra historia. Imponente como el rugido que nos identifica. Hoy presentamos la camiseta que representa carácter, identidad y pertenencia. Un diseño elegante y competitivo, con detalles en dorado que reflejan grandeza y ambición que nos caracterizan. Un símbolo de identidad para llevar a toda la provincia de Neuquén en el pecho", dice la publicación del club neuquino, donde también se anuncia que la camiseta podrá ser adquirida por el público en la tienda oficial de la institución.

La marca Gepe Sport es la misma que venía trabajando con Deportivo Rincón y que viste a muchos clubes del interior del país.

El plantel viaja a Mendoza

Este martes por la noche, el colectivo de Deportivo Rincón partirá rumbo a Mendoza para continuar con los amistosos de pretemporada.

deportivo rincón deportivo roca amistoso

Luego de su estadía de 20 días en Cipolletti, donde enfrentó a Centenario y Deportivo Roca, el equipo dirigido por Pablo Castro se verá las caras con uno de los rivales que ya sabe que tendrá en su zona del Federal A: San Martín de Mendoza.

También se medirá ante Deportivo Maipú y Godoy Cruz Antonio Tomba, de la Primera Nacional, e Independiente Rivadavia, de la Liga Profesional.

La fecha de comienzo del Federal A es el domingo 22 de marzo. Teniendo en cuenta que Rincón jugará dos días antes frente a San Lorenzo, es probable que tenga fecha libre en el inicio o que su partido de la primera fecha se posponga.

Tanto el fixture como el formato de la categoría se conocerán el próximo viernes 27 de febrero en la reunión del Consejo Federal.