Los seis amistosos que jugará Deportivo Rincón en la pretemporada antes de enfrentar a San Lorenzo

El equipo neuquino se prepara con vistas al partido de Copa Argentina frente al Ciclón y una nueva temporada del Federal A.

Comenzó la tercera semana de pretemporada para Deportivo Rincón, que tiene por delante uno de los desafíos más importantes de sus 14 años de historia. El León enfrentará a San Lorenzo de Almagro el 20 de marzo, en el cruce de 32avos de final de la Copa Argentina. Luego, afrontará su tercera temporada en el Federal A , categoría en la que busca ser animador y acercarse al ascenso.

La llegada de una docena de refuerzos, que se sumaron a los futbolistas que ya estaban de la temporada pasada, implica la necesidad de afianzar nuevamente al grupo y tejer sociedades desde el juego.

En ese camino, además de los entrenamientos en el barrio Ferri de Cipolletti, se confirmaron seis amistosos para los próximos días, que serán importantes para ir definiendo un once titular y sus posibles variantes.

deportivo rincón pretemporada 2026 (5)

“La pretemporada viene desarrollándose de muy buena manera, con un grupo comprometido y con muchas ganas de trabajar y crecer día a día”, dijo el entrenador, Pablo Castro.

En esta semana se vendrán los duelos frente a la Asociación Deportiva Centenario, que milita en Lifune, y luego contra Deportivo Roca, que viene de disputar las semifinales de la zona Patagónica del Regional Amateur y pertenece a la Liga Confluencia.

Después, Rincón repetirá viaje a Mendoza como en la pretemporada del año pasado. Allí volverá a enfrentar en diferentes amistosos a clubes importantes de la provincia vecina. Entre ellos están San Martín de Mendoza, Deportivo Maipú e Independiente Rivadavia. A estos tres, respecto de aquella vez, se suma Godoy Cruz de Mendoza.

deportivo rincón pretemporada 2026 (2)

Tanto el Tomba como el "Botellero" militan en la Primera Nacional, mientras que San Martín es del Federal A y la lepra de primera división.

En el duelo frente al Santo se dará una particularidad: Deportivo Rincón enfrentará a un jugador que fue anunciado como refuerzo propio y finalmente jugará en otro equipo. Se trata de Ricardo Dichiara, de último paso por Cipolletti. Si bien el León informó en sus redes la llegada del delantero, diferencias económicas con su representante llevaron a que el futbolista cambie de club antes de empezar la pretemporada.

Se espera la definición del Regional para conocer los grupos y el formato

Esta semana es decisiva para los equipos del Federal A. En las próximas horas se resolverá qué pasará con los ascensos desde el Regional Amateur, que podrían ser más que los cuatro estipulados por el reglamento.

Además, podría haber novedades en la distribución de los grupos, con Rincón enfrentando a los equipos de Cuyo y La Pampa en lugar de jugar en la misma zona que Cipo, bonaerenses y chubutenses, como ocurrió el año pasado.

Se estima que el formato de juego sería similar al de la temporada anterior, pero a sabiendas de los manejos del Consejo Federal, el ente que regula el fútbol del interior, hay que esperar a las próximas horas para tener información oficial.