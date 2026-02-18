Vinicius vs Prestianni: todas las repercusiones del planeta fútbol

En la jornada de UEFA Champions League de este martes se vivió un verdadero escándalo cuándo Vinicius Júnior solicitó que se active el protocolo anti-racismo. El delantero brasileño venía de anotar el único gol del triunfo del Real Madrid como visitante del Benfica cuándo acuso al argentino Gianluca Prestianni de haberlo insultado con epítetos racistas.

A partir de ese momento todo fue un cruce de acusaciones. Varias personalidades del planeta fútbol apuntaron contra el argentino, pese a que no hay evidencias claras de haber realizado dichos discriminatorios contra Vinicius. Por su parte, el argentino se defendió aclarando que nunca le dijo nada racista al delantero del Merengue, al mismo tiempo que su club y compañeros salieron a respaldarlo.

Sin embargo, las figuras del deporte rey dieron su veredicto y salieron a pronunciarse al respecto. Thierry Henry, leyenda de Arsenal, instó a Prestianni a que demuestre "la clase de hombre que es" y que diga exactamente que es lo que le dijo a Vinícius Júnior cuando supuestamente insultó de forma racista al jugador del Real Madrid.

image

"Me identifico completamente con lo que le está pasando a Vinícius. Me pasó muchas veces cuando era jugador. Hay veces que sientes que estás solo porque es tu palabra contra la suya y porque no sabemos qué es lo que dijo", aseguró Henry en el programa de la Champions League de la cadena CBS. "Se puso la camiseta en la boca. Claramente es algo sospechosos, porque no quiere que la gente vea lo que dijo. Ahora veamos la clase de hombre que es, que nos diga lo que dijo", añadió.

"Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", denunció Mbappé, al lado de Vinicius en el momento del suceso.

Las repercusiones del escándalo protagonizado por Vinicius y Prestianni

Por su parte, Rio Ferdinand, leyenda del Manchester United y de la selección inglesa, también defendió a Vinícius y dijo que esta clase de actos no se pueden aceptar y que las "ratas racistas" tienen que ser castigadas. El que fuera central inglés, ahora comentarista en la televisión británica, se grabó un vídeo para sus redes sociales defendiendo al jugador del Real Madrid tras el supuesto ataque racista por parte de Gianluca Prestianni, del Benfica.

image

"¿Hay que culpar a Vini? ¿Que no debería celebrarlo así? ¿Cómo? Es inaceptable". El fútbol es un deporte bonito. Por ejemplo, ¿por qué amamos a Roger Milla? Por cómo lo celebró con sus aficionados. Están intentando robarnos lo bonito de este deporte. Esta clase de basura, estas ratas que dicen esos comentarios racistas, deben ser castigados. No tenemos que protegerlos. Especialmente cuando un compañero suyo como Kylian Mbappé ha dicho que lo escuchó. Solo te tapas la boca cuando tienes algo que ocultar. Es asqueroso. ¿Cómo puede la gente justificar esos insultos por una celebración? Ahora quiero ver cómo las autoridades responde", añadió Ferdinand.

Horas después del partido, el Flamengo publicó un mensaje en sus redes sociales en apoyo a su exjugador: "Lo que @vinijr vive no se trata sólo de fútbol. Hay un chico ahí que soñó, que luchó, que superó mucho para estar donde está. Y duele ver a alguien atacado simplemente por ser quien es. Su baile es verdadera alegría. Es espontáneo. Es suyo. El racismo no es parte del juego. Duele. Y no se puede normalizar. Vini, no estás solo. Sentimos, apoyamos y estamos contigo".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, criticó los presuntos insultos racistas recibidos por el jugador de Real Madrid Vinicius Júnior durante el partido contra Benfica, reconoció estar "en shock y entristecido" y sentenció que "no hay espacio para el racismo" en el fútbol.

image

Por último, se destacan las repercusiones por parte de los protagonistas mismos de los hechos. "Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia", escribió Vinicius en Instagram.

"Recibí tarjeta amarilla por celebrar un gol. Aún sin entender el porqué de eso. Por otro lado, apenas un protocolo mal ejecutado y que no sirvió de nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario", sentenció.

Por su parte, Prestianni se defendió de las acusaciones: "Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie. Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", se pudo leer en una historia del futbolista.