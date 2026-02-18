El descargo de Prestianni negando haberle dicho "mono" a Vinicius JR y el fuerte castigo que pidió Mbappé

El jugador del Benfica publicó un texto en sus redes sociales aclarando lo sucedido. Cual fue el pedido de castigo de Mbappé a Prestianni.

El partido entre Benfica y Real Madrid por la Champions League terminó en un escándalo donde el delantero argentino Gianluca Prestianni , surgido en las inferiores de Vélez Sarsfield, fue acusado de racista debido a que le habría dicho "mono" en varias oportunidades al brasileño Vinicius JR .

Luego de un tenso cruce durante el partido y a través de las redes sociales, el jugador que brilló en la Selección sub 202 lanzó un una publicación en sus historias de Instagram donde negó rotundamente los dichos del delantero del Real Madrid. “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie ”, contó a través de las historias de Instagram.

Luego el jugador concluyó su mensaje advirtiendo las acusaciones por parte de los jugadores del merengue por el supuesto hecho: “ Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid ”. El francés Kylian Mbappé había sido uno de los jugadores que le saltó con los tapones de punta luego del encuentro con un fuerte mensaje.

Prestianni Vinicius posteo aclaración

“Tenemos que dar ejemplo para todos. Es la Champions, la competición que yo como niño soñaba. Son cosas que no podemos aceptar porque el mundo y los niños miramos. No es un problema de la afición ni del club, pero cuando una persona se porta así tenemos que decirlo. No podemos aceptar que hay un jugador jugando la Champions comportándose así. Mi opinión es que no merece jugar más la Champions”, sentenció el francés en zona mixta.

Por otra parte el Benfica le mostró todo su apoyo a Gianluca con un claro posteo en su cuenta de Instagram: "Juntos, a tu lado", escribió el club junto a las declaraciones de su jugador en las redes sociales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica)

Quién es Gianluca Prestianni, el ex Vélez que Mbappé y Vinicius acusan de racista

En el ojo de la tormenta, el pibe de Vélez que quiso River y tuvo un gran Mundial sub 20 para la selección argentina, es noticia por algo extrafutbolístico. Gianluca Prestianni se cruzó con Vinicius Junior en el partido de ida de los playoffs de la Champions League y el jugador brasileño acusó al argentino de un insulto racista.

La noche de fútbol en el Estadio Da Luz prometía ser una fiesta, pero terminó con polémica. El Benfica recibía al Real Madrid en la ida de los playoffs de la Champions, y el espectáculo no defraudó en lo deportivo: victoria merengue y emoción hasta el final. Sin embargo, cuando el balón dejó de rodar, el foco se trasladó a un episodio turbio que amenaza con opacar cualquier análisis táctico.

Un presunto insulto racista, imposible de captar por las cámaras pero sí registrado por los oídos de los protagonistas, encendió todas las alarmas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023871694142595194&partner=&hide_thread=false LA SECUENCIA COMPLETA: Vini Jr. se cruzó con Prestianni y el brasileño salió corriendo a reclamarle al árbitro un insulto racista del argentino.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/smrrRmHCYp — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026

Quién es el acusado

El nombre que retumba en los portales de medio mundo no es el de una estrella consolidada, sino el de un argentino de 20 años: Gianluca Prestianni. Según la versión del brasileño Vinicius Junior, el extremo del Benfica le habría dicho "mono" en una acción de juego. La imposibilidad de confirmarlo con imágenes -Prestianni habló con la boca tapada por su camiseta- no hizo más que avivar la hoguera mediática en la que hoy se encuentra el juvenil.

Lejos de amainar la tormenta, la reacción del vestuario blanco fue fulminante. Dentro del campo, Kylian Mbappé encaró al argentino con una frase que retumbó en los altavoces de la transmisión: "Eres un p... racista". Horas después, ya con los micrófonos de por medio, el francés redobló la apuesta: "El número 25 de Benfica, de quien no quiero decir su nombre porque no lo merece, dijo que Vini es un mono cinco veces. Yo lo escuché. Este jugador no merece jugar más la Champions League. Hay que hacer algo". Un pedido de sanción ejemplar que pone a Prestianni en la cuerda floja y a la UEFA ante un conflicto mayúsculo.

prestianni vinicius

La comparación con Messi

Pero, ¿quién es el joven señalado por la maquinaria del Real Madrid? La historia de "La Pulga" Prestianni es la de un prodigio precoz que, desde muy chico, aprendió a vivir bajo la lupa. Debutó en Vélez con apenas 16 años, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia del Fortín, y rápidamente su nombre empezó a sonar en las carpetas de los grandes de Europa. El propio Real Madrid, el mismo club que hoy lo acusa, ya había tanteado su fichaje a fines de 2022.

También lo siguieron Barcelona y Fiorentina, pero el destino lo llevó a Portugal recién en 2024, cuando Benfica desembolsó 9 millones de euros para hacerse con su ficha.

Su camino, sin embargo, no fue un lecho de rosas en Liniers. Tuvo roces con la hinchada y hasta una amenaza de muerte que terminó de empujarlo hacia el Viejo Continente. En el Benfica, compartió vestuario con argentinos de la talla de Otamendi y Di María, y hoy, bajo la dirección de José Mourinho, empezaba a encontrar un lugar en el foco internacional. Incluso Lionel Scaloni le dio la oportunidad de debutar en la Mayor en un amistoso ante Angola, y fue figura en el Sub 20 que cayó en la final del Mundial ante Marruecos.

Ahora, su presente no es el del ascenso, sino el del ojo de la tormenta. La palabra de Vinicius y Mbappé pesa toneladas en el fútbol moderno, y el relato ya está construido. Para Prestianni, la carrera vertiginosa encuentra un freno abrupto. La pregunta que flota en el aire es si habrá lugar para la prueba o si, como suele ocurrir en estos casos, el escándalo pesará más que la verdad. Lo que es seguro es que, desde esta noche en Lisboa, su nombre ya no será solo el de una promesa argentina, sino el del protagonista de uno de los episodios más delicados que haya atravesado la Champions League en los últimos años.