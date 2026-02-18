Un auto con turistas chilenos volcó antes de llegar a Hua Hum

El siniestro vial tuvo lugar en la tarde de este miércoles sobre Ruta 48. Los ocupantes fueron trasladados al hospital de San Martín de los Andes.

Un verdadero susto se llevó una familia de turistas chilenos que protagonizó un vuelco cuando regresaban al vecino país sobre Ruta Provincial 48, camino al Paso Internacional Hua Hum , distante a unos 42 kilómetros de San Martín de los Andes .

La Subcomisario Ester Vallejo relató a LM Neuquén que tomaron conocimiento del siniestro vial por terceros que circulaban por el sector a las 14.10 de este miércoles. “Al constituirse personal en el lugar se corroboró que se trataba de un vuelco sobre Ruta 48 en cercanías al Cerro Colorado. El vehículo era un Toyota RAW con patente chilena”, señaló la subcomisario.

El vehículo iba a ser circulando por la calzada en sentido oeste-este. Es decir, desde San Martín de Los Andes hacia el Paso Hua Hum, de regreso al vecino país cuando el conductor perdió el control del auto, se despistó hacia la banquina, generando el vuelco.

Según indicó Vallejo, el vehículo quedó lateralizado con daños materiales. Mientras que los ocupantes, dos adultos y un menor, fueron derivados en ambulancia hacia el Hospital Ramón Carrillo de la localidad de San Martín de los Andes.

accidente- vuelco- Hua Hum- chilenos Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

No pudieron continuar viaje

“Se constató que ninguno de los ocupantes sufrió lesiones. Fueron examinados en el lugar por una doctora y trasladados preventivamente al hospital, donde se certificó que no tenían lesiones”, agregó la subcomisario.

Se presume que todos usaban cinturón de seguridad. Vallejo sostuvo que la causa exacta de la pérdida de control aún no se pudo determinar, pero será materia de investigación con el material fotográfico y otros peritajes.

Los turistas permanecerían en nuestro país dado que el auto tras el impacto no estaba en condiciones de seguir viaje debido a los daños materiales.

accidente- vuelco- Hua Hum- chilenos-2 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Víctima fatal

Otro accidente, pero con trágico final tuvo lugar en el norte provincial. En la noche del martes se registró un trágico accidente de tránsito con una víctima fatal de la comunidad de Colipilli Abajo, a una hora de Chos Malal. Treinta minutos antes de la medianoche una mujer que se desplazaba en moto junto a su hijo de tan solo un año y siete meses sufrió un choque frontal y el niño murió.

En medio de la conmoción por el trágico accidente de tránsito en Colipilli donde un automovilista chocó y mató a un niño de un año y siete meses, dejó a su mamá en grave estado de salud, tuvo otro aspecto violento cuando el conductor se dio a la fuga. Sin embargo, su intento de deslindarse de sus responsabilidades fue frustrado.

En diálogo con LM Neuquén, Mariano Jara, Coordinador Operativo de la Dirección Seguridad Altos del Neuquén, informó que el siniestro aconteció sobre Ruta 4 en el sector conocido como Colipilli Abajo, a unos 27 kilómetros desde la localidad de El Huecú.

choque colipili motociclista muerte Dolor en el norte neuquino por la muerte de un niño de solo un año y siete meses en un choque frontal.

Todo comenzó alrededor de las 23:30, cuando la víctima que sobrevivió regresaba de un evento en una iglesia. "La colisión fue entre un auto modelo Sedán y una moto, donde iba una señora de 33 años con un bebé de un año y siete meses, e impactaron de frente", dijo.