Comenzó el paro de la CGT: uno por uno los servicios afectados este jueves 19 de febrero

La medida de fuerza comenzó a la medianoche y se extenderá por 24 horas en rechazo a la reforma laboral que se debatirá en la Cámara de Diputados este jueves.
La Confederación General del Trabajo (CGT) puso en marcha este jueves 19 de febrero un paro general de 24 horas en todo el país, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La huelga coincide con la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para tratar la iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado.
La central obrera anunció que la protesta se realiza sin movilización, pero con fuerte impacto en servicios clave, en especial el transporte público, que aparece como uno de los puntos centrales para medir la contundencia de la medida.
Gremios que adhieren en Neuquén y la región
Unión Tranviarios Automotor (UTA): confirmó su adhesión al paro nacional y anunció que no prestarán servicio de transporte de pasajeros urbano ni interurbano en Neuquén y Río Negro durante toda la jornada.
Gremios docentes provinciales como ATEN en Neuquén anunciaron su participación en el paro y también movilizaciones, junto con otras organizaciones sindicales y sociales, en rechazo a la reforma.
Además de UTA y gremios docentes, otros sindicatos vinculados al transporte y la industria en todo el país adhieren a la huelga, aunque en Neuquén la atención se centra en la paralización del transporte y actividades públicas locales.
Transporte público: sin colectivos ni Tren del Valle
Uno de los principales efectos para la población neuquina es la suspensión de los servicios de transporte público:
Colectivos urbanos e interurbanos: no funcionarán en la capital ni en el interior de la provincia durante toda la jornada.
Servicios interurbanos entre Neuquén y localidades del Alto Valle también quedan interrumpidos, afectando a usuarios habituales del transporte.
Tren del Valle: tampoco funcionará este jueves, confirmaron voceros del sector para el ramal que une Neuquén con Plottier y otras localidades.
- Vuelos cancelados. Se recomienda consultar a las agencias de viajes y/o a las líneas aéreas.
La paralización del transporte en Neuquén y Río Negro se condice con lo que ocurre a nivel nacional, donde tampoco funcionan colectivos, trenes ni subtes por la adhesión de gremios del transporte.
Servicios públicos y oficinas
Bancos: no habrá atención al público en sucursales durante la jornada, aunque las plataformas digitales y cajeros automáticos continuarán operando.
Oficinas públicas y organismos como ANSES, AFIP o registros civiles: permanecen cerrados o con atención mínima en Neuquén, según confirmaciones oficiales y la adhesión de gremios estatales.
Escuelas y educación pública: varios sindicatos docentes de la provincia confirmaron su adhesión.
Salud y servicios esenciales: funcionan con guardias mínimas (hospitales y emergencias), mientras que turnos programados y servicios ambulatorios se suspenden.
Comercio y movilidad en la ciudad
La falta de locomoción impacta la actividad comercial y cotidiana en la ciudad de Neuquén y localidades del Alto Valle, con calles más desiertas de lo habitual durante un jueves hábil y una marcada reducción en la circulación de personas.
Contexto nacional
La huelga se realiza en un día clave: la Cámara de Diputados sesionará desde las 14 para tratar el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno. La CGT busca con esta medida expresar un rechazo contundente al contenido de la iniciativa, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores la semana pasada.
La jornada transcurre, entonces, con una Neuquén con actividades cotidianas significativamente reducidas, por la adhesión de gremios clave como UTA y docentes, y con el transporte, atención bancaria y oficinas públicas prácticamente paralizados.
