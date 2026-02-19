Nicki Nicole reprogramó su show sinfónico en el Teatro Colón por el paro de la CGT

La cantante postergó el concierto previsto para el jueves 19 de febrero debido a la medida de fuerza que afectará el transporte y la actividad en el teatro.

A pocas horas de concretar uno de los hitos más relevantes de su carrera, Nicki Nicole anunció la reprogramación de su esperado espectáculo sinfónico en el Teatro Colón . El concierto, originalmente previsto para el jueves 19 de febrero, se realizará finalmente el viernes 20 a las 20 en el mismo escenario.

La decisión fue tomada ante el paro general de la CGT convocado para esa fecha, que impactará en el funcionamiento del transporte público y en la actividad de distintos espacios culturales, incluido el propio teatro.

A través de sus redes sociales, la artista explicó las razones del cambio. “Ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el Colón. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo y me duele muchísimo tener que postergarla” , expresó en un mensaje dirigido a sus seguidores.

En un video publicado en sus historias de Instagram, aclaró: “Es exactamente lo mismo, solo es un día de diferencia ya que no hay medios de transporte”. Además, precisó que los trabajadores del teatro adhieren a la medida de fuerza, por lo que el 19 de febrero el recinto no contará con personal operativo. “Además de que no hay medios de transporte, mañana no hay gente trabajando en el teatro”, detalló.

Desde la producción y el Teatro Colón señalaron que trabajan para garantizar que el espectáculo se realice “en las mejores condiciones artísticas y técnicas” y remarcaron que la dinámica del concierto no sufrirá modificaciones.

Las entradas adquiridas para la fecha original serán válidas automáticamente para el viernes 20, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución del dinero a través de la plataforma EnigmaTickets.

Su postura frente al paro

En otro posteo en sus cuentas de X e Instagram, la cantante también dejó en claro su posición frente a la jornada de protesta. “Mañana es un día muy importante para el país. Creo en el derecho de lxs trabajadorxs a expresarse y acompañarse en momentos como este. Por eso vamos a reencontrarnos el viernes 20 de febrero, para vivir esa noche como se merece”, escribió.

El mensaje fue acompañado por palabras de agradecimiento hacia su público: “Gracias por entender, por estar y por acompañarme siempre. Los amo”.

Un hito en su carrera

“Nicki Nicole Sinfónico” representa un momento clave en la trayectoria de la artista. Tras su primera nominación a los Grammy por “Naiki”, la cantante consolida una nueva etapa con esta propuesta que la llevará a uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Por única vez, presentará su repertorio en formato sinfónico, acompañada por más de 70 músicos bajo la dirección de Nico Sorín. La propuesta reimagina sus canciones desde una sensibilidad orquestal, ampliando su universo sonoro sin perder la identidad urbana que la posicionó como una de las figuras más influyentes de su generación.

La presentación marcará además un antecedente dentro de la escena local, ya que Nicki Nicole se convertirá en la primera artista del movimiento urbano argentino de su generación en presentarse en el Teatro Colón, tradicionalmente asociado a la música clásica y la ópera.