Nicki Nicole estalló contra quienes la criticaron por su intercambio con Billie Eilish

La artista rosarina conoció a la cantante estadounidense en los Grammys y a partir de un recorte de un video la argentina fue duramente cuestionada.

La artista rosarina de trap, Nicki Nicole , fue una de las artistas argentinas presentes en los Grammy 2026 y su paso por la ceremonia de premiación más famosa de la música, lejos de quedar solo en el plano musical, terminó envuelto en una polémica inesperada.

Un breve cruce con Billie Eilish , la artista de pop mundialmente famosa, durante la premiación se viralizó en redes sociales a partir de un recorte de video y desató una ola de críticas en X, donde la argentina fue cuestionada por una supuesta comparación entre ambas a partir de un meme argentino.

El fragmento que circuló mostraba a Nicki y Billie conversando sobre ese meme en el que se bromea con que la cantante argentina es "la Billie Eilish argentina". A partir de ese corte aislado, usuarios en redes sociales comenzaron a atacarla, acusándola de hablar de sí misma y de ponerse a la altura de la artista estadounidense. Frente a la viralización y las lecturas que se multiplicaron, Nicki salió a aclarar la situación desde sus propias redes y desmintió de forma contundente cualquier comparación.

image

"Por favor, dejen de tirarme odio por un corte de video y por cada cosa que inventan sobre mí", escribió la cantante, visiblemente afectada. En ese mismo mensaje explicó que en ningún momento se comparó con Billie Eilish, sino que la felicitó por su premio, le expresó su admiración y la invitó a visitar la Argentina. La aclaración, lejos de cerrar el tema, abrió un espacio de reflexión más profundo sobre el impacto del hate en redes sociales.

El duro descargo de Nicki Nicole

Horas después, Nicki Nicole publicó un descargo más extenso en el que relató cómo vivió la experiencia de los Grammy atravesada por los comentarios negativos. "La verdad es que realmente intenté disfrutar los Grammys, pero obviamente leo los comentarios horribles con los que se refieren a mi persona, cuando me dicen que no me merezco estar en ese lugar y critican hasta mi manera de hablar", expresó con honestidad.

"Yo no soy nadie para dar lecciones de moral, pero agradecería que si no te gusta mi música y mi mundo, simplemente no lo consumas. No hace falta remarcar cada segundo, de la forma más cruel posible, que lo que hago no te gusta", cerró.

image

El descargo tuvo una rápida repercusión y sumó el apoyo de colegas, entre ellos una de las voces más fuertes del pop argentino. Lali Espósito respondió públicamente con un mensaje que combinó empatía, análisis social y respaldo directo. "En épocas donde el odio es la medicina para la frustración de un sistema colectivo roto, solo queda intentar mostrar algo de humanidad", escribió para abrir su reflexión.

"En época donde todos quieren ser otros, se señala a quien es como es", continuó, antes de dirigirse de forma directa a Nicki: "Estuviste hermosa Nikita representando a la Argentina. Te quiero!".

La artista cerró su apoyo citando al reciente ganador del Grammy a Mejor Álbum del Año, Bad Bunny: "Sé que es difícil saber cómo no odiar en estos tiempos… el odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único que es más poderoso es el amor". Un mensaje que buscó acompañar a Nicki en un momento sensible y, al mismo tiempo, poner en debate el clima de agresión que atraviesa las redes y la escena pública.