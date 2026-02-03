Roberto Pettinato salió a hablar tras el escándalo con Charly García

Después de que Fernanda Iglesias revelara en Puro Show la supuesta traición de Roberto Pettinato a Charly García —que habría incluido un affaire con Mecha Iñigo y robo de dinero—, el conductor decidió dar su versión de los hechos y lo hizo con un mensaje contundente .

"Hola, la voz que están escuchando es la de Roberto Pettinato. Quiero decirles solo una cosa para evitar más malos entendidos, generados por la panelista resentida que miente hasta la verdadera historia de nuestra relación, pero bueno...", comenzó diciendo en un audio.

En su descargo, Pettinato negó haber recibido dinero de García para financiar su disco homenaje y aseguró: "Más allá de eso, si falta dinero yo no tengo nada que decir. Yo pagué mi disco con mi plata y la de mi compañero de Nueva York, en donde los hicimos justamente como decíamos con el propio Charly, porque son cien veces más baratos que lo que se te cobran una compañía acá, que son los que te roban realmente".

También apuntó contra los medios: "Y no voy a vivir bajo la dictadura del falso, no sé, tribunal mediático ridículo. Y es más, vaya esto para hombres y mujeres, la naturalización de la que todo el mundo habla se terminó. Ahora hay derechos para todos y ahora comienza la era del final de la difamación. ¿Se entiende lo que digo? Y espero que se entienda, realmente. Si no se entiende, bueno, pues será la costumbre de los tiempos que vivimos, ¿qué vamos a hacer?".

Por último, cerró con un mensaje irónico: "Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta el próximo titular". Aunque negó haber estafado a Charly García, lo que Pettinato no aclaró es si efectivamente existió un vínculo sentimental con Mecha Iñigo mientras ella estaba en pareja con el ícono del rock nacional.

La supuesta doble traición de Roberto Pettinato a Charly García

La relación entre Roberto Pettinato y Mercedes Iñigo, quien en ese entonces era pareja de Charly García, siempre circuló como un rumor dentro del ambiente del rock. Sin embargo, lo que terminó de desatar el escándalo en las últimas horas fue la revelación de la cifra millonaria en dólares que el músico habría obtenido del propio ícono nacional.

"Él le empieza a tirar los perros a Mecha y ella se enamora de Pettinato, porque Pettinato te envuelve, te empieza a decir 'te amo', y Mecha que estaba con Charly, que estaba enfermo, que había pasado por un montón de situaciones y quizás ya estaba un poco desgastado ese vínculo, se engancha con Pettinato fuerte", relató Fernanda Iglesias en Puro Show, dando detalles del vínculo.

La periodista fue más allá y aseguró que "Pettinato la entra a volver loca" y que "le hace todas las toxicidades que se puedan imaginar". Además, agregó que "incluso le sacó dinero, porque le pidió dinero para hacer este disco”, en referencia al homenaje Pettinato Plays García. Según Iglesias, el proyecto se habría financiado con fondos de Charly y alcanzado "varios millones de dólares", ya que el trabajo se realizó en Estados Unidos.

Todo esto habría ocurrido en 2020, cuando el ex conductor de Duro de domar grabó Pettinato Plays García, un álbum digital de 11 canciones disponible en plataformas de música. El elevado presupuesto, según trascendió, se debió a "una edición limitada en vinilo", lo que encareció la producción por la escasez de estudios que aún trabajaban en ese formato, además de los costos de estadía en Oregon y los pasajes.